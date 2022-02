No debe influir una decisión política en el Carnaval de Mazatlán

Mazatlán. Sin-. No debe de ser una decisión política la que decida si se lleva a cabo o no el Carnaval de Mazatlán 2022, consideró el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca (Sedectur), Ricardo Velarde Cárdenas.

Destacó que Mazatlán tiene tres semanas donde el número de casos de contagios va en descenso, por lo que hay confianza de que a partir del 20 de febrero, cuando es la actualización del semáforo, el puerto pueda estar en verde y se lleve a cabo la fiesta.

Local Salud informará este miércoles si se realizará el Carnaval de Mazatlán

Dijo que el próximo viernes el alcalde Benítez Torres tiene una reunión con el gobernador Rubén Rocha Moya para definir este tema, donde se priorizará la salud y la tendencia que está mostrando Mazatlán es a la baja en el número de contagios.

Recordó que desde el pasado 12 de enero, donde fue el pico más alto de contagios de esta variante, ya pasaron cuatro semanas que la tendencia es hacia la baja.

Velarde Cárdenas rechazó que el gobierno municipal está presionando para que se lleve a cabo el Carnaval, por lo que se pronunció porque no se politice este asunto.

“Hace cuatro semanas fue cuando se vino el pico más alto y yo creo que esto no se trata, a final de cuentas cualquier ciudadano lo puede vivir en su entorno, cómo teníamos familiares, cómo teníamos gente del trabajo contagiada y ahora la situación es otra, ya no ves los lugares de prueba llenos, ya no ves los hospitales con mucha afluencia, yo creo que eso se percibe, yo lo único que solicitaría es no hay que politizar esta situación, vamos basándonos en datos duros, tendencias y estadísticas para poder tomar una decisión más clara”, manifestó.

El titular de Sedectur indicó que el Carnaval fortalece mucho al destino, con una fuerte derrama económica de entre 600 y 700 millones de pesos, por lo que hablar de posponerlo y buscar otra fecha, sería difícil.

Agregó que hay que empezar a socializar que Mazatlán a diferencia de otros destinos turísticos, se encuentra por debajo en el número de contagios.