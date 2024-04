Candidata a la alcaldía de Mazatlán por PT denuncia robo de publicidad en campaña

Culiacán, Sin.- La candidata a la alcaldía de Mazatlán, Maryjose Sarabia, denunció a través de sus redes sociales el robo de una lona tipo espectacular que colocó sobre la calle Hacienda del Seminario, en Infonavit Playas.

La abanderada por el PT, informó a través de sus redes sociales sobre el suceso, mientras que sus seguidores le comentaron que se trataban de dos personas en una moto que llegaron y quitaron el espectacular, pero no se animaron a denunciar o llamarles la atención por miedo.

En ese sentido, la candidata informó que iba a interponer una denuncia ante el Consejo Municipal Electoral de Mazatlán para dar constancia de lo sucedido yw el órgano electoral tome cartas en dicho asunto.

Asimismo, la candidata expresó que, es una situación de decepción, puesto que su campaña ha sido tranquila y de respeto, mientras que por el otro lado se ejecutan acciones que no son válidas en una campaña.

“No se vale este tipo de actos… no se vale que estén jugando así, Yo he jugado limpio hasta ahorita, espero que los demás compañeros también”, comentó.