"No he amenazado o acosado a regidores", asegura el Químico Benítez

Mazatlán, Sin.- El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres rechazó que haya amenazado a regidores para que dieran su voto para elegir finalmente a los funcionarios.

Manifestó que la aprobación de los nuevos funcionarios permitirá que camine la ciudad, ya que se está perdiendo un tiempo muy valioso.

"Se está perdiendo un tiempo valioso para la ciudad, ya con la experiencia debiéramos estar empezando obras importantes, sin embargo, estamos detenidos, el abasto de todo lo que necesitamos está detenido... Tenemos obras detenidas, tenemos algunas situaciones importantes que resolver, pero no podemos hacer obra emergente porque no hay forma de sacarla".

El alcalde Benítez Torres destacó que lograron hablar con varios regidores y aclaró que esto se logró con negociaciones con ellos, no porque el Partido Sinaloense cedió.

El Presidente Municipal rechazó haber amenazado a regidores, sobre todo a los ediles del PAS, "eso es falso yo jamás he amenazado a nadie, jamás en la vida".

"Me acusan de que acoso, yo no entiendo lo que es el acoso, la verdad es que desconozco a qué se refieren, jamás, jamás, los he tratado a todos hombres y mujeres como debe ser, con dignidad", manifestó.

El alcalde Benítez Torres negó que haya rompimiento con el PAS y que les extenderá su mano.









