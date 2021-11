Convoca el “Químico” a sesión de Cabildo

Mazatlán, Sin.- El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, convocó a los regidores a sostener una sesión de Cabildo para este miércoles, pero todavía no se sabe si vaya a ser extraordinaria.

Cuestionado sobre si en esta sesión de Cabildo se va a elegir al nuevo secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Oficial Mayor, respondió que ya este miércoles se van a enterar, pero agradeció el respaldo que recibió de senadores y diputados federales por Morena.

“Agradezco a los compañeros y amigos se solidaricen con esto. Igual al gobernador, yo le agradecí y lo felicité por ser institucional, dijo: ‘yo no me meto, Ustedes resuélvanlo’, y así debe de ser, no se debe de meter”, manifestó.

El alcalde Benítez Torres dijo que ya no ha sostenido ninguna reunión con los regidores, pero confió que ahora sí se llegue a un acuerdo.

“Porque finalmente, la historia nos va a juzgar, a ellos y para nosotros”.

Reiteró que la ley es muy clara, el que propone a los nuevos funcionarios es el alcalde y los aprueban los regidores, y como no tienen ningún argumento para rechazarlos, ellos pueden ser sancionados.

Indicó que él les va a presentar a los regidores a gente que no tiene ninguna razón para que no se les acepte, y los regidores serán los responsables de decir sí o no, pero advirtió que “todo tiene un límite”.

El presidente municipal dijo que nombrará a todo su gabinete hasta que no se resuelva la situación de los nombramientos de Secretario del Ayuntamiento, Tesorero y Oficialía Mayor, ya que son la columna vertebral del Ayuntamiento y luego irán los demás y no quiso adelantar si habría gente del Partido Sinaloense.













