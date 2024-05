Madre pide por el retorno de su hija desaparecida en Monterrey este 10 de mayo

Culiacán, Sin.- Martha Leticia Hernández, madre de Yaritza, se encuentra en una desesperada búsqueda desde que su hija desapareció junto con Vianey el pasado 24 de marzo. Por lo que pide a las autoridades que este Día de las Madres le regalen a su hija de regreso.

Indignada por la aparente falta de importancia que las autoridades de Monterrey otorgan a su caso, Martha declaró que pareciera que a su hija se la tragó la tierra.

También puedes leer: Madres rastreadoras piden solidaridad a la fiscal en Día de las Madres

Presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, pero se declararon incompetentes y remitieron el caso a Nuevo León, sin brindarle ningún apoyo adicional.

Martha ha intentado comunicarse con el agente del Ministerio Público a cargo del caso, pero las respuestas han sido escasas y sin información útil.

Lo último que le informaron fue que las llamadas registradas indicaban que estaban en Nuevo Laredo antes de desaparecer.

“No recibo respuesta ni de aquí ni de allá. Me siento triste porque no sé nada de mi hija, para mí ya no existe el Día de las Madres. Son muchos días de angustia y ella tiene una hija también que me pregunta por su mamá y yo le digo que está trabajando, pronto va a venir, pero ella me dice ¿cuándo va a venir?”, dijo.

Hoy, busca acercarse nuevamente a la Fiscalía General del Estado en busca de que las autoridades indaguen sobre el paradero de su hija.

Aparte del pesar por la incertidumbre del paradero de Yaritza, Martha comenta también ser víctima de hostigamiento y amenazas, recibe llamadas de números de Monterrey quienes le dicen no buscar a su hija.