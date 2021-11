Jamás vamos a entregar Mazatlán: Benítez Torres

Mazatlán, Sin.- “Jamás vamos a entregar Mazatlán”, advirtió el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, ante cientos de simpatizantes morenistas que se dieron cita a la explanada de la Plazuela República.

En clara referencia al grupo de regidores que no le han aceptado las propuestas de funcionarios que ha hecho ante el Cabildo, indicó: “Un grupúsculo de regidores comandados por un líder que no le interesa Mazatlán y que ni siquiera es de aquí, quiere apoderarse políticamente de esta ciudad, ¿se lo permitimos? ¿se lo permitimos?, No, por supuesto que no”.

Luis Guillermo Benitez Torres dijo que como Presidente Municipal de Mazatlán dejó de lado su militancia de Morena y busca atender los problemas y defender la ciudad que le fue encomendada con la voluntad del pueblo.

Leer más 👉https://t.co/TftvEQJVBL pic.twitter.com/XgNbzLw6U3 — Ayuntamiento de Mazatlán (@AytodeMzt) November 19, 2021

Ante los cientos de personas que le coreaban, se comprometió a defender el voto que le dieron los mazatlecos.

“Apelo al pueblo que me dio su voto, a defender a Mazatlán, a los mazatlecos y hacer historia, como la estamos haciendo hoy”, manifestó.

Local Es una terna probada la que se propuso al Cabildo, asegura “El Químico”

El alcalde Benítez Torres aseguró que es la primera vez “en 500 años” que un alcalde invita al pueblo a una asamblea popular para hablarle de frente y decirle lo que está pasando en la ciudad.

“Yo, si ustedes me apoyan, jamás voy a entregar a otros lo que pertenece a los mazatlecos, a si es que va un mensaje de unidad a esa gente que sin haber motivo, se niega como dice la Constitución Política de Sinaloa y el Reglamento Municipal de Mazatlán, se niegan a aceptar las propuestas que hago para el secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, para el Tesorero Municipal y para el Oficial Mayor de la Ciudad, la ley me avala para que yo proponga y la Ley dice que el regidor debe aceptar”, indicó.

El Presidente Municipal recalcó que si el regidor tuviera un argumento o una razón poderosa para que ese personaje a quien propone no debiera estar ahí, que lo diga, “pero si no dice cuál es la razón y dice no porque no quiere, porque defiende los intereses de un grupito que quiere adueñarse de Mazatlán, no lo vamos a permitir, porque la Ley nos da la razón”, advirtió, recibiendo el respaldo de los presentes.

El alcalde Benítez Torres indicó que Mazatlán no es botín político, es de los mazatlecos y se comprometió ante los presentes a defenderlo hasta con la vida si es necesario.









Lee más aquí ⬇

Local Rocha Moya exhorta al diálogo a regidores y alcalde de Mazatlán