Asegura Químico Benítez que lo quieren quitar del gobierno

Mazatlán, Sin.- “La ciudad no puede ser botín político de quienes pretenden apoderarse de esta ciudad”, advirtió el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, al participar en la manifestación de respaldo que organizaron simpatizantes de Morena en la explanada del Palacio Municipal, donde anunció las intenciones que tienen de querer quitarlo del gobierno.

Al tomar el micrófono, rodeado de simpatizantes morenistas, les agradeció porque le quedaba claro que para que un gobierno salga adelante debe ir aliado con el pueblo, con empresarios, para juntos sacar adelante al municipio.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Indicó que los mazatlecos votaron mayoritariamente por Morena, votaron por el Químico y que él siempre va a estar al frente de ustedes.

“No, no voy a permitirlo. No vamos a permitir que personas extrañas a Mazatlán quieran adjudicárselo, que quieran apoderarse de un Mazatlán que va en un camino cada día más ascendente, sin embargo, por acuerdos de cúpulas quieren apoderarse de Mazatlán”, manifestó.

Y continuó:

“Pero la ley es la ley, la ley es la ley. Y mientras ustedes me apoyen, mientras el pueblo me apoye, yo voy a ir adelante y voy a defender con todo a Mazatlán y al pueblo”, externó.

Ante decenas de simpatizantes de Morena que se dieron cita en la explanada del Palacio Municipal, el alcalde Benítez Torres, los invitó el próximo viernes 19 de noviembre por la tarde a una asamblea popular informativa.

“Y voy a dar a conocer todo lo que se está manejando para tumbar a Morena y al Presidente, Químico Benítez de la Presidencia. Vamos a dar la información con pruebas, con pruebas, de lo que está sucediendo. Viernes próximo, 5:00 de la tarde. Los invito, ayuden a invitar al pueblo, que venga y que se manifieste con todo, con todo”, arengó a los simpatizantes quienes le respondieron que no estaba solo.













