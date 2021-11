Todavía no concluyen negociaciones con Cabildo, asegura el “Químico”

Mazatlán, Sin.- Las negociaciones con integrantes del Cabildo no se han concluido al 100 por ciento, pero siguen en proceso, por lo que no ha citado a los ediles para retomar la primera Sesión Extraordinaria número uno, informó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Rechazó lo que algunos medios de comunicación han publicado en cuanto a supuestos acuerdos o nombramientos de funcionarios de primer nivel de su Administración.

“Voy a citar a reunión, en cuanto exista un resolutivo al 100 por ciento, en ese momento vamos a reunirnos, a continuar la primera (Sesión extraordinaria de Cabildo), yo pienso que estamos ya en lo definitivo, para concluir esto”, manifestó.

El alcalde Benítez Torres dijo que para informar algo que todavía no está concluido era mentir y especular como lo hacen algunos medios de comunicación.

Y sobre el caso de Rafael Mendoza, que se dijo que estaría en la Secretaría del Ayuntamiento, respondió que no desmiente ni aprueba nada, ya que por eso no ha hecho conferencia de prensa, porque no están todavía concluidas las negociaciones.

“Yo quiero salir y decirles así es”, manifestó.

Benítez Torres reiteró que las negociaciones están en la última etapa y que van a continuar hasta lograr acuerdos mutuos.









