Alcalde de Mazatlán llama al diálogo a los regidores pero también los denuncia

Culiacán, Sin.- Aunque acababa de pedir a los regidores dejar atrás las diferencias, el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y la síndica procuradora, Claudia Cárdenas Díaz, confirmaron que hay una denuncia interpuesta ante el Congreso del Estado contra solo dos regidores, y no los ocho y que van a llegar hasta las últimas consecuencias.

“Estamos trabajando en base a estrategias jurídicas apegadas a la ley, nunca me voy a salir de la ley”, manifestó el alcalde.

-¿Convoca al diálogo pero también los coacciona, es correcto eso?

“Yo voy a cumplir con la ley, no con los intereses y mientras la ley me dé la razón por ahí vamos a ir… aquí no hay persecución política, aquí hay amor a Mazatlán o no amor a Mazatlán”.

Pidió a los medios de comunicación que le pregunten a los regidores si van a llegar a un acuerdo en la sesión de Cabildo de este jueves.

“Haya o no haya condiciones debemos de seguir, la ciudad no puede seguir paralizada”, manifestó.

Aclaró que mientras no les presenten un argumento o razón poderosa para bajar alguna de sus propuestas de nuevos funcionarios, no tiene por qué cambiarlas.

Reiteró que van a exigir que se cumpla la ley (contra los regidores) y la cumpla también él.

Mientras, la síndica procuradora, Claudia Cárdenas Díaz, informó que no se ha vuelto a ratificar la denuncia, pero están al pendiente de eso, no ha habido otra más.

Confirmó que están pidiendo juicio político contra dos regidores y no contra los ocho.

“Nosotros lo que hicimos es hacer las observaciones que creíamos que no estaban correctas y se presentó ante el Congreso con los dos regidores, no los ocho, América y Roberto Rodríguez".

-¿Por qué nomás con dos y no con 8 que participaron?

“Porque ellos fueron los que tomaron la iniciativa para llevar a cabo sus propias sesiones, entonces de momento así se determinó”, afirmó Cárdenas Díaz.

Indicó que van a ver si las autoridades determinan que procede un juicio político contra estos dos regidores, pero están analizando que se vaya hasta las últimas consecuencias contra los dos regidores.

Informó que también hay denuncias contra los regidores ante el Órgano Interno de Control y la Fiscalía General del Estado.









