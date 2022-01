Sigue en incertidumbre la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán

Mazatlán, sin.- El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, dio el sí a la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán, argumentando que la actual sepa del Covid-19 es menos agresiva y más permisiva para eventos culturales masivos y señaló que en el supuesto de que llegue a cancelarse, lamentó que el sector turístico y económico se pudiera ver afectado.

Respecto a estos comentarios, el gobernador del estado Rubén Rocha Moya, señaló que la opinión del secretario es importante, pero este tema se resolverá por las autoridades locales sanitarias.

Agregó además que tampoco se trata de un problema de democracia, por la consulta popular que se pretende llevar a cabo el próximo domingo 6 de febrero, sino que es un asunto de salud.

"Es importante la opinión del secretario, pero eso se resuelve por las autoridades locales sanitarias. Vamos a esperar la semana, no es a través de una consulta como se resuelve el tema, este este no es un problema de democracia, es un asunto de salud, hay criterios para eso y hay autoridades para eso", agregó.

Mientras que, Luis Guillermo Benítez Torres, alcalde de Mazatlán, señaló que dicha consulta es un simbolismo, ya que él viene de un movimiento que se manda escuchando el pueblo.

"La consulta es un simbolismo, porque yo vengo de un movimiento que se manda escuchando el pueblo, por eso les decía si el pueblo dice "no queremos Carnaval aunque estemos en semáforo verde" pues no hay Carnaval. Al gobierno municipal le cuesta mucho dinero hacer un Carnaval y no nos beneficia económicamente, mediáticamente sí", señaló.









