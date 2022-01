Confirman en Sinaloa primer caso de Flurona

Culiacán, Sin.- El Secretario de Salud de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén Ojeda, confirmó el primer caso de Flurona. Se trata de un paciente hombre de 36 años del municipio de Culiacán.

El paciente fue detectado el pasado 6 de enero, quién resultó positivo a Covid-19 y a su vez a Influenza. Cuen Ojeda informó que por fortuna el paciente evolucionó a su enfermedad de manera positiva y no presentó mayor problema en su salud.

Salud ¿Qué es la Flurona, la enfermedad que llegó a Sinaloa?

Cuen Ojeda, exhortó a la población a seguir cuidando las medidas de sanidad y que el Covid-19 viene por las personas que aún no están vacunadas.

“Aun así hay que cuidarse mucho, hay que recordar que esta variante del Sars-Cov-2, viene por la gente que no está vacunada, por eso yo les insisto a todo mundo a vacunarse", dijo.

El secretario de Salud, señaló que en el estado aún hay más de 850 mil sinaloenses que no han recibido una dosis porque no hay disponibilidad de vacunas.

"Aquí en Sinaloa todavía existen más de 850 mil sinaloenses de los 3 millones y fracción que hay que no han recibido una sola dosis, por razones obvias, no porque nosotros no queramos, si no porque no hay disponibilidad de vacuna, de tal manera que hoy podemos decir que al día de hoy hemos cubierto más del 50% en niños de 14 años y de 15 a 17 más del 80% en la cobertura y así estamos”, detalló.













Lee más aquí:

Local Al 50% redujeron las visitas en los penales en Sinaloa

Local Sinaloa a punto de llegar a los 80 mil contagios de covid-19