Secretario de Salud reconoce carencias en el Hospital General de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- El Hospital General de Escuinapa no merece ser considerado como tal, por consecuencia de las carencias que la institución presenta para brindar atención a la población, así lo externó Héctor Melesio Cuén Ojeda, Secretario de Salud en Sinaloa.

El funcionario estatal quien recorrió las instalaciones del nosocomio, reconoció las carencias que este tiene, por lo que dijo, no tiene lo suficiente para poder brindar la atención de segundo nivel que es la que se supone este brinda.

Local Usuarios "piden" especialistas para el Hospital General de Escuinapa

"No merece tener el mote de Hospital General, si no tiene todas las especialidades requeridas, nosotros queremos ser congruentes, no queremos engañar a la gente, no puedes decir que aquí se da un servicio de segundo nivel si no se tienen las diferentes especialidades".

Agregó que esta situación, que es principalmente la falta de especialidades como lo son ginecología, traumatología, anestesiólogo y oftalmólogo, ya le habían sido enteradas por parte del director Jesús Daniel Uribe Peraza.

"Ya se están haciendo las gestiones correspondientes, no podemos resolverlo de un día para otro, pero el Gobernador ya nos dio la instrucción de que al sector salud y en este caso el Hospital General de Escuinapa se le va a invertir".

Por último, dijo que en dicho hospital, al igual que en todas las instituciones, se han enfrentado con problemas laborales que se generan por los malos vicios que se vienen arrastrando de tiempo atrás, los cuales dijo ya se estarán acabando.













Lee más aquí ⬇

Local Regreso a clases presenciales en sinaloa el próximo lunes sigue en pie

Local Secretario de Salud declara que quiere se realice el Carnaval de Mazatlán