En tres meses y medio estará lista la tirolesa del cerro del Crestón, en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -La tirolesa que se construye en el cerro del Crestón, lugar donde se ubica el Faro de Mazatlán y que tendrá una longitud de mil 251.30 metros es un proyecto de clase mundial y no ocasionará un impacto ambiental, manifestó Alejandro Cristerna Guzmán.

El director de Transformación e Innovación de Grupo Petroil aseguró que se cuenta con 27 permisos para su construcción, entre ellos el Manifiesto de Impacto Ambiental, y estará certificado por la empresa especializada Aire Libre de Puerto Rico, y no afectará el acceso libre que hoy se tiene hacia el cerro del Crestón.

Reconoció que el proyecto ha generado una serie de mitos que deben ser aclarados para que los mazatlecos hagan suyo este nuevo atractivo, en el que solo se construye la base de la tirolesa, ya que se utilizará el mismo camino de ascenso que ya está en operación.

“En esta tirolesa, son mil 250 metros. No hay una afectación porque no tiene una plataforma. La afectación son 66 metros cuadrados. Para poner en contexto, el puente de cristal tiene 472 metros cuadrados de afectación. Entonces, no hay una afectación en la parte ecológica; para eso hay una Manifestación de Impacto Ambiental que está debidamente registrada y no está contemplado eso. Lamentablemente, es un mito que se ha hecho, pero además nosotros contribuimos a la parte del desarrollo económico y social de Mazatlán”, dijo.

Por su parte, el coordinador de infraestructura y proyectos, Daniel Díaz Gámez, estimó que el proyecto, que tiene cuatro años, estará terminado en tres meses y medio, ya que actualmente los trabajos registran un avance del 25 por ciento.

Mientras tanto, el asesor ambiental

Francisco Javier León Ojeda explicó que, Grupo Petroil va a implementar programas de conservación de flora y fauna, y va a contribuir también al mantenimiento del Faro.

Precisó que las obras solo se realizan en un punto específico en el cerro del Crestón que ya fue impactado años atrás con la construcción de las rampas y escalinatas, por lo que con la tirolesa no se va a afectar más allá la flora y la fauna del lugar, que lo que hoy impacta la presencia de gatos o mapaches.

Nuevo atractivo

Por último, Mónica Medina Vidaurri, directora del área turística, señaló que con este nuevo atractivo turístico se busca incrementar la estancia de los turistas, con una nueva actividad, que será esta tirolesa del Cerro del Crestón al Cerro del Vigía, que pasará sobre el mar.

"Con esta aportación de Grupo Petroil lo que se busca entre los turistas que llegan a Mazatlán es que cuenten con nuevas actividades que motiven una noche más de pernocta en los hoteles, lo que además se reflejará en mayor derrama económica en el sector de transporte y en el restaurantero", concluyó.