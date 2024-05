Denuncia candidato Memo Romero campaña negra en su contra

Mazatlán, Sin. -El candidato de “Fuerza y Corazón por Sinaloa” a la alcaldía de Mazatlán, Guillermo Romero denunció una campaña negra contra su persona.

El candidato responsabiliza al gobernador Rubén Rocha Moya y al alcalde Edgar González si algo le pasa a él, a su familia o a alguien de su equipo.

Aseguró que a pesar de las presiones no se bajará de la contienda electoral como ha ocurrido con otros candidatos y aseguro que ganará la presidencia municipal.

"He recibido diversas advertencias y amenazas desde diciembre a la fecha primero para que no me registrara como candidatos y ahora para que me baje de la contienda como ya lo hicieron con varios, pero no lo van a lograr. Yo hago responsable a Edgar Gonzalez y al Gobierno del Estado si me pasa algo, mi integridad está en riesgo", dijo.

Memo Romero lamentó la campaña sucia en su contra con el retiro del 90 por ciento de su propaganda en ciudad y la zona rural de Mazatlán, además de la información falsa sobre su persona en redes sociales donde utilizan la inteligencia artificial.

"Esto lo está haciendo el sistema gubernamental tanto municipal como estatal, lo denunció públicamente, están acosando a colaboradores y personas que se suman a la campaña, tienen mucho miedo de perder", expresó.

Acusó que esta es una elección de estado donde no han sacado las manos del proceso, adelantó que en los próximos días sacarán muchas cosas como denuncias inventadas, pero no le asustan y retó al alcalde Edgar González que si le va a entrar al proceso electoral lo haga de frente y no a medias como deja todas las obras en Mazatlán.

Los avances

Por otra parte, el candidato a la presidencia de Mazatlán por la coalición Fuerza y Corazón por Sinaloa añadió que en lo que va de la campaña ha saludado a más de 70 mil mazatlecos, mediante toques de puerta, recorridos y reuniones en las colonias, así como con diversos sectores empresariales.

Recordó que parte de sus compromisos son la rehabilitación del hospital Margarita Maza de Juárez, provisión de medicamentos, reapertura de la planta tratadora de aguas negras El Crestón, simplificación de trámites, reactivación de 12 casetas de policía, apertura de dispensarios médicos, asignación de presupuesto para mantenimiento de obras, pavimentación de 600 calles, remodelación de cien áreas deportivas, entre otras acciones.

Los otros candidatos

De acuerdo con la agenda de la candidata de Morena, Estrella Palacios, este jueves por la mañana realizó recorridos en la colonia Flores Magón y San Jorge y por la tarde saludó a deportistas en la velaría de Playa Norte.