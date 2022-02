Funcionarios acatarán veda electoral: Édgar González

Mazatlán. Sin-. El gobierno de Mazatlán acatará todos los lineamientos que marca la ley electoral con respecto a la revocación de mandato, y los funcionarios ya conocen de lo que se trata la veda, indicó el secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin.

Luego de reunirse con los directores de área y paramunicipales, dijo que se busca que todos estén en la misma sintonía con respecto a la veda electoral, la cual dio inicio este viernes 4 de febrero y concluirá el próximo 10 de abril. Local Asegura el Químico que la veda electoral no frenará las obras en Mazatlán

“Los funcionarios son los primeros que deben estar enterados, saber manejar los lineamientos, hay lineamientos que ya te marca el INE en función de la ley federal que se dispuso para el tema de la revocación de mandato… es el tema de la no utilización de logotipos, el tema de los programas, que los padrones de hoy en adelante de beneficiarios no se puedan mover, modificar, se quedan como están, no se puede meter ni uno más, van a seguir los programas sin difusión, sin proyección y sobre todo, sin alterar el número de beneficiarios”.

González Zataráin confirmó que se posponen los foros para el Plan Municipal de Desarrollo, la consulta del Carnaval, para no hacer difusión y no violar los lineamientos establecidos.

Agregó que se cierran las páginas oficiales del Ayuntamiento y de todas las dependencias municipales.

“Imagínense el tema de Cultura, el tema del Carnaval, tendrá que difundir algunas cosas sin logotipo, ya verán mecanismos que al ley le permita, hemos estado enlazados incluso con Comunicación Social del Estado junto con el municipio y otros municipios, estando en una misma dinámica, el cumplir con los lineamientos”, explicó el funcionario municipal.

El secretario del Ayuntamiento dijo que el Sistema DIF Municipal podrá seguir con los programas alimenticios, pero sin publicitarlos y sin banner ni mamparas ni mucho menos subir imágenes. El mismo caso de Seguridad Pública.

Y con respecto a la elección de síndicos y comisarios, explicó que como se saca una convocatoria, no hay problema, y la difusión que haga cada ciudadano que compita por un cargo es particular y no del gobierno y eso no altera el proceso.

Agregó que las sesiones de Cabildo seguirán adelante con todos los cuidados y se tiene sesión el próximo jueves 10 de febrero y firmas de convenio con Profeco y otras instituciones.