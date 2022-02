Asegura el Químico que la veda electoral no frenará las obras en Mazatlán

Mazatlán. Sin-. Por la veda electoral que arranca este viernes 4 de febrero, por la consulta nacional de revocación de mandato, el Ayuntamiento de Mazatlán no va a publicar nada de lo que está haciendo en estos momentos, sin embargo, las obras y programas sociales no se paran, anunció el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Dijo que atenderá a la prensa, pero no dirá nada que influya en un resultado electoral, además de que no quiere ponerse en riesgo porque siempre hay quien se aprovecha de esas cosas.

“Eso no significa que dejemos de trabajar, todos los compromisos que he hecho siguen caminando, pero no los vamos a publicitar, hasta después del 10 de abril, que es cuando termina la veda electoral”, manifestó.

Adelantó que ya cerraron los portales del Ayuntamiento y de todas las paramunicipales y no habrá actividad.

El alcalde Benítez Torres indicó con respeto a aquellas personas beneficiadas con algún programa social, que todo sigue adelante, pero no se promocionará nada al respecto, porque ni modo que la ciudad se paralice.

Calificó como de mucho valor la acción del Presidente Andrés Manuel López Obrador de someterse a esta consulta para que la gente diga si continúa o no en el gobierno.