Asegura síndica que no hay carpetazo a irregularidades en paramunicipales

Mazatlán, Sin.- La Síndica Procuradora Claudia Magdalena Cárdenas Díaz rechazó que haya carpetazo o estén en la congeladora las presuntas irregularidades que fueron localizadas tanto en el Instituto Municipal del Deporte como en el Acuario Mazatlán.

Cuestionada sobre las irregularidades encontradas en algunas paramunicipales, informó que los expedientes siguen su curso y en el Órgano Interno de Control y no se les ha dado carpetazo, porque están en investigación.

“No, no hay congeladora, algunos procesos son tardados, entonces siguen su curso, no están en la congeladora”, manifestó.

La funcionaria municipal confirmó que se está dando de baja a personal que estaba trabajando con la anterior síndica, Elsa Bojórquez Mascareño.

“Vienen algunos nuevos equipos, elementos, también se quedaron otros, entonces yo analicé los perfiles de cada uno y yo sé que fue conveniente hacer algunos cambios, sin embargo, había gente muy valiosa que también se consideró y ahí siguen en el departamento".

- ¿Está reforzando su equipo jurídico?

“Sí, estamos reforzando el equipo jurídico y otros departamentos también como auditoría financiera, todos los departamentos”.

- ¿No hay castigo para los funcionarios que trabajaron con la síndica pasada?

“Para nada, fue más que nada un tema de análisis de perfiles y eso fue todo”, explicó Cárdenas Díaz.

La Síndica confirmó que están auditando el Rastro TIF, pero todavía no tiene resultados de la misma. Agregó que otras dependencias municipales van a ser auditadas, pero no quiso adelantar nombres para no alertarlas.









