Asegura el Quimico que el Carnaval de Mazatlán ya es un hecho

Mazatlán, Sin.- No se realizará este domingo la consulta popular para decidir si se hace o no el Carnaval, porque la veda electoral que se tiene desde este viernes y hasta el 10 de abril no lo permite, informó el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres, por lo que dio por un hecho la celebración de esta fiesta.

En conferencia de prensa en su oficina, destacó que no ha tenido oportunidad de platicar la mañana del viernes con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para analizar el tema del Carnaval, pero no descartó que sea en breve que se dé a conocer, responsabilidad que delegó al mandatario sinaloense por ética personal.

La consulta sobre el Carnaval de Mazatlán sigue adelante

- Alcalde, usted dice que el gobierno no se puede detener, ¿tampoco la actividad que están haciendo actualmente con el Carnaval?

“Por supuesto, nada más con una salvedad, no va a llevar publicidad ni del Ayuntamiento ni del Instituto de Cultura, todo es sin nada”.

- Entonces, ¿si se hace el desfile carnavalero va sin promoción alguna del Gobierno Municipal?

“Sin promoción alguna… hay que seguir las reglas, hoy somos respetuosos de la ley”, explicó el Presidente Municipal.

Indicó que la publicidad del Carnaval sigue, pero sin mencionar al Ayuntamiento ni al Instituto de Cultura, porque la ley no lo permite por la veda electoral.

Al dar a conocer las gráficas de contagios Covid-19 en Mazatlán, dijo que se están recuperando de 50 a 75 casos por día, por lo que confió que en los 20 días que hacen falta para el Carnaval, esté todo listo para que la fiesta se realice.

Agregó que se colocarán los “monigotes” carnavaleros en el Malecón, ya que se oficialice la realización de la fiesta del 24 de febrero al 1 de marzo.













