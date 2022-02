Conoce a los nominados para el Salón de la Fama del Rock and Roll 2022

Al igual que el cine, la industria de la música tiene una gran cantidad de premiaciones con las que se reconoce el gran trabajo que una banda o artista ha hecho a lo largo de los años, y uno de esos muchos reconocimientos, además de los Grammy, es el ingreso al Salón de la Fama del Rock and Roll.

El también conocido como el Rock and Roll Hall of Fame, no solo se encarga de premiar, sino que también celebra la vida y la música de los artistas que han marcado el rumbo del rock y este 2022 no se podía dejar de lado el ingreso de grandes músicos que son importantes para Salón de la Fama del Rock and Roll.

Entre los artistas que destacaron en el 2021 al ingresar a este salón se encontraban Foo Fighters, Tina Turner, Kraftwerk y Jay-Z. No obstante, este 2022, el Hall of Fame se puso muy interesante en cuanto a sus nominaciones, pues ya anunciaron a los músicos que van en camino a ser galardonados en este museo a las leyendas del rock.

De acuerdo con los Billboard, en la lista preliminar para ingresar al Hall of Fame se encuentran Rage Against The Machine, Duran Duran, Pat Benatar, MC5, New York Dolls, Fela Kuti, Dolly Parton, Lionel Richie, A Tribe Called Quest, Carly Simon, Dionne Warwick, Beck, Eminem, Judas Priest, Eurythmics, Kate Bush y Devo.

Anteriormente, Rage Against The Machine estuvo nominado en 2019, mientras que Judas Priest no pudo ingresar al Rock Hall 2018 ni 2020.

Aunque la lista está encabezada por puro genio de la música y sería algo verdaderamente bueno que todos ingresaran al salón, la realidad es que únicamente se reconocerán a unos cuantos de esta lista de músicos en la que todos tienen la carrera suficiente para formar parte de este legendario sitio.

Sin embargo, hay buenas noticias, pues aunque los encargados de decidir quién ingresará al museo son un grupo de miembros de la industria musical, historiadores y mil músicos, ahora también tú puedes votar por tus artistas favoritos a través de la página Fan Vote 2022, en donde podrás votar por cinco artistas diarios desde hoy hasta el 29 de abril.

Lo anterior lo dio a conocer la misma organización del Salón de la Fama a través de la cuenta oficial de Twitter, @rockhall en donde el John Sykes habló sobre las votaciones de este año.

"La votación de este año reconoce a un grupo diverso de artistas increíbles, cada uno de los cuales ha tenido un impacto profundo en el sonido de la cultura juvenil. Su música no solo conmovió a generaciones, sino que también influyó en el sonido de innumerables artistas que siguieron", expresó Sykes mediante un video.

Este año la premiación será presencial, no obstante, aún no hay una fecha que confirmada para que se lleve a cabo el evento.

