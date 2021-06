Michael Jackson: A 12 años de su muerte, su música sigue viva y vigente

Hoy se cumple un año más del aniversario luctuoso del Rey del Pop, Michael Jackson, quien se encargó de dar voz a los éxitos de “Smooth Criminal”, “Beat It”, y “Billie Jean”, temas que han dejado huella en la historia del mundo de la música.

Michael Joseph Jackson, mejor conocido como Michael Jackson, ha sido uno de los iconos más importantes de la música pop, a partir de la década de los 80, cuando lanzó “Thriller”, canción perteneciente al álbum del mismo nombre, el cual ha sido considerado como el tema que logró romper las barreras raciales de ese tiempo.

El también hermano de Janeth Jackson no solo alcanzó rápidamente llegar a la cima del éxito pues con su álbum de “Thriller”, logró poder llevar rápidamente su música a la televisión en el canal de MTV.

Michael Jackson rompió récord al inicio de su carrera, pues años más tarde, en 1987, su álbum “Bad”, tuvo cinco selecciones en los Billboard Hot 100, ya que los temas de “I Just Can't Stop Loving You”, “Bad”, “The Way You Make Me Feel”, “Man in the Mirror” y “Dirty Diana”, quedaron en primer lugar en ese ranking.

Fue en el año de 1991, cuando el conocido Rey del Pop firmo con Sony, un contrato por 65 millones de dólares. En ese mismo año, nació su octavo álbum de estudio “Dangerus”, del cual se vendió 32 millones de copias a nivel mundial.

Aún cuando el artista de “Neverland”, tuvo una carrera exitosa, siendo uno de los invitados más aclamados al show de medio tiempo del Super Bowl XVll y una amistad cercana, Michael Jackson estuvo metido en varios asuntos polémicos, que comenzaron con varias denuncias en su contra de abuso sexual infantil.





El cantante de “Heal The World”, Michael Jackson, sufrió en la mañana del 25 de junio de 2009, sufrió un paro cardiorrespiratorio, en su mansión en Holmby Hills. Según el primer reporte de las autoridades, la muerte del cantante fue provocada por una combinación de calmantes en manos del médico Conrad Murray.

El servicio funerario del Rey del Pop, se llevó a cabo el 7 de julio del año 2009 en el Staples Center de la ciudad de Los Ángeles, antes de que se realizara un servicio memorial para familiares y allegados al artista. La ceremonia pública fue seguida en directo por cerca de 2500 millones de personas en todo el mundo.

Hasta el día de hoy, Michael Jackson es uno de los cantantes más escuchados y sigue siendo un icono del género pop, siendo recordado como una de las voces más impresionantes de la industria musical, siendo recordado también por su hija París, quien se ha encargado de seguir con su ejemplo y defender su legado.









