Obra inconclusa deja calle precaria en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Los residentes de la colonia Gabriel Leyva en Mazatlán, viven con problemas en una de sus calles debido a una obra inconclusa que ha dejado un tramo de la calle Bajada Álvaro Obregón entre Segunda y Tercera Potrero del Llano en condiciones precarias.

La problemática se remonta al año 2022, cuando se realizó una reparación en una tubería en el área mencionada. Aunque se solucionó el problema inicial, la calle quedó sin pavimentar, convirtiéndose en un foco de basura y tierra suelta.

"Cuando vinieron, me acuerdo que abrieron para meter la tubería y se fue haciendo un socavón en la esquina, quedó todo abierto, pero se rellenó con tierra, ahora ya la calle está así desde hace casi dos años. Taparon el tramo de arriba donde bajan carros, pero este pedazo lo dejaron así a medio terminar", comentó Fabiola, vecina del asentamiento.

Vecinos de la zona han reportado en múltiples ocasiones la situación a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, sin embargo, hasta el momento no han recibido respuesta ni solución alguna.

"Me acuerdo que hasta marcha hubo, pero eso era por los malos olores que salían porque estaba mal puesta o algo así, pero reportaron para que vinieran y terminaron la parte de la calle, como la rampa, pero aquí no, ya no sé si la gente se cansó y no reportó, pero hasta donde sé si hubo reportes", añadió.

En aquel entonces, se llevaba a cabo la instalación de 40 metros lineales de tubería de 8 pulgadas y la reposición de 10 descargas domiciliarias. En ese momento, el Gerente de Operaciones era Eduardo Rochín López.