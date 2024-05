Vecinos de Pradera Dorada exigen otro puente sobre canal pluvial

Los residentes de Pradera Dorada han alzado su voz en demanda de un cambio en el asentamiento, pues exigen la construcción de un nuevo puente sobre el canal pluvial ubicado a la altura de la avenida Monte Ribereño. Esta solicitud surge debido a los inconvenientes significativos que enfrentan a diario los habitantes del área.

Según testimonios de los propios residentes, algunos tramos del canal pluvial carecen de acceso directo, lo que obliga a los vecinos a rodearlos, resultando en pérdidas de tiempo considerable. El tiempo de desplazamiento adicional oscila entre 5 y 10 minutos, dependiendo de la ubicación específica dentro del asentamiento.

"Depende de donde vivas es lo que tardas en llegar para acá, si eres de las casas de en medio tardas mucho porque tienes que rodear o ya de plano irte a la terminal para agarrar camión, en veces uno tarda unos 5 o 10 minutos, depende de que tan lejos vayas, además de lo que tarda en pasar el camión", comentó Antonio Buelna, vecino de la avenida Monte Ribereño.

La principal consecuencia de esta situación recae en los estudiantes y trabajadores de Pradera Dorada, quienes se ven afectados de manera rutinaria. Muchos de ellos reportan perder el camión con frecuencia, lo que resulta en retrasos significativos en sus actividades diarias.

"Siempre se tardan en pasar los camiones, más el tiempo que se hace en llegar de aquí hasta el trabajo, es mucho tiempo, además de los estudiantes que estoy seguro de que también llegan tarde, imagínate las madres solteras", añadió.

Esta situación ha llevado incluso a algunos estudiantes a perder clases, incapaces de llegar a tiempo para la primera hora lectiva.

"Varias veces he llegado tarde a la escuela por esto, me da risa porque ya los profes no me creen, pero si se me ha hecho tarde para llegar a la escuela, seguido llevo tarde, en veces no alcanzo ni a entrar a la primera hora de clase, porque pasa el camión y no lo alcanzo, así que me tengo que esperar otro rato a que pase", dijo Míriam Rivera, estudiante de universidad.