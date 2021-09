Jeff Becerra de la banda Possessed vuelve a caminar

Culiacán, Sin.- El líder de la banda de death-thrash metal Jeff Becerra, ha vuelto andar a caminar después de 30 años, con la ayuda de sus piernas robóticas.

El artista perdió la movilidad de sus piernas, con un disparo en un asalto en 1989, quedando paralizado y en silla de ruedas.

Gossip

El cantante de esta agrupación en el año del 2019 dio una entrevista a The Underground Metal Gamer, en dónde cuenta como fue lo sucedió con lo que paso en ese asalto.

‘’Llevo más tiempo en silla de ruedas que caminando. Es lo normal. No fue tanto un accidente: me dispararon con dos pistolas diferentes en un atraco. Estaba haciendo una construcción de hormigón. Trabajé algo así como 13 horas ese día. Me paré a comprar un paquete de cigarrillos y creo que enseñé un billete de cien dólares y, al salir, dos tipos encapuchados, pequeños ninjas, se acercaron corriendo con pistolas: 'Dame todo tu dinero'. Me resistí; debería haberles dado el dinero, pero estaba jodido, estaba acorralado. No era la primera vez que me apuntaban con una pistola y sabía que iban en serio. Nos peleamos, no había salida y acabé recibiendo un par de disparos. El primer tipo me clavó unos 9 milímetros en el pecho [señala el agujero de la bala]. Atravesó las costillas, destrozó los pulmones y se clavó en la columna vertebral, así que todavía tengo una bala de 9 milímetros clavada en la T3 vertebrada. Creo que el segundo tipo me estaba cubriendo desde unos 5 metros de distancia, así que no podía escapar. Fue más bien una reacción instintiva porque el primer disparo fue "¡bang!" y justo después, "¡bang!’’, recordó

La banda possessed es originaria de San Francisco, California Estados Unidos, considerados como uno de los iniciadores del genero death metal, estas en una de las bandas más importantes de este género.

También puedes leer: Rockeros conquistando al mundo en Tik Tok

La agrupación se formo en en 1983 en donde los primeros meses y se dedicaron a ensayar, a componer canciones y a realizar presentaciones en vivo, en 1984 lanzaron su primer demo titulado ‘’Death Metal’’, en la actualidad la agrupación esta dando shows en los festivales más importante a lo que metal se refiere, y también ha dado algún show sorprendente en México lo que fue el México Metal fest en el año del 2019.









Lee más aquí:

Gossip

Gossip