“The Black Album In Black & White” es el nuevo libro de Metallica que vas a querer tener

Culiacán, Sin.- La agrupación de thrash metal Metallica se encuentra de manteles largos, pues el día de hoy anunció el lanzamiento del libro “The Black Album In Black & White”, para celebrar 30 años del “Black Album”.

La banda integrada por Lars Ulrish, James Hetfield, Kirk Hammett y Robert Trujillo lanzó a principios de este mes el “Metallica Blacklist”, como tributo a los 30 años al disco que dio vida al tema de “Nothing Else MAtters”. Sin embargo, Metallica también celebrará con el libro “The Black Album In Black & White”, en el cual se recopilan fotos clásicas e inéditas del grupo.

Este libro se hizo a manera de colaboración con la agrupación y el fotógrafo Ross Halfin y, según un comunicado de la banda, esta es considerada por la banda, una celebración épica que incluye presentaciones de Ross Halfin, James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett, Jason Newsted y Robert Trujillo.

Ross Halfin fue quien fotografió a Metallica durante sus sesiones de “Black Album”, en los estudios One On One en North Hollywood, y posteriormente filmó miles de cintas de películas durante la extensa gira de la banda que tuvo lugar entre 1991 y 1993, documentando también el agitado programa de actuaciones, el backstage, los ensayos, las entrevistas, las reuniones de la banda y los viajes.

De “The Black Album In Black & White” habrá una edición de lujo firmada y limitada. El libro superará los mil pesos y se puede conseguir través de Reel Art Press.









