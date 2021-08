Lady Gaga y Tony Bennet anuncian su nuevo álbum colaborativo "Love For Sale"

Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida como Lady Gaga, acaba de anunciar un segundo álbum en colaboración con el legendario cantante de Nueva York, Tony Bennet, titulado bajo el nombre de “Love for Sale”.

En el 2014, la cantante de “Born This Way”, lanzó junto al intérprete de “I Left My Heart In San Francisco”, el álbum de “Check To Check”, el cual fue acreedor de un premio grammy en la categoría de mejor álbum de pop vocal tradicional.

Recientemente este magnífico dueto pop, ha anunciado que el próximo 01 de octubre estará lanzando su segundo trabajo discográfico, el cual estará compuesto por 10 canciones en su edición sencilla y 12 temas en su versión de lujo.

Este nuevo trabajo discográfico fue grabado en Electric Lady Studios en la ciudad de Nueva York y presentará el cancionero de Cole Porter de música popular clásica con selecciones a dúo y en solitario de Lady Gaga y Tom Bennett, el cual contará con una mezcla de conjuntos de jazz, big band y arreglos orquestales, según estos intérpretes.

“Love For Sale” será el último álbum de Tony Bennet, según un comunicado emitido por el mismo cantante, quien en los últimos años ha estado luchando en privado contra el Alzheimer.

Fue apenas el día de ayer que la cantante de "Poker Face", sorprendió a sus fans con la noticia, publicando en su cuenta de Instagram oficial, un adelanto del nuevo tema “I Get A Kick Out Of You”, el cual oficialmente cuenta como primer sencillo de la nueva producción de este dueto leyenda del pop estadounidense.

El mes pasado los cantantes de “Check To Check”, anunciaron que se estarían reuniendo para dos shows, presentándose como “One Last Time: An Evening With Tony Bennett and Lady Gaga”, de los cuales uno será presentado en el cumpleaños 95 de Bennet.









