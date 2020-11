Vestido y alborotado como las novias de rancho se quedó el Químico Benítez Torres, alcalde de Mazatlán, el pasado 7 de noviembre, día en que esperaba la visita del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por la zona sur del estado, ya que el mandatario canceló su gira de último momento, debido a que acudiría al estado de Tabasco a encabezar las acciones de emergencia por las inundaciones provocadas por el huracán “Eta” y el desfogue de la presa Peñitas.

Y es que el alcalde porteño había declarado a representantes de los medios de comunicación, durante la víspera, que dejaría su cargo en diciembre próximo para buscar una candidatura, ya sea para gobernador de Sinaloa o una reelección como presidente municipal de Mazatlán para un nuevo periodo, o en su caso se iría a su casa a descansar.

“Yo espero que hoy venga el Presidente, me ‘guiñe un ojo’, es más en cuanto lo vea cómo me saluda voy a saber qué es lo que quiere”, dijo a reporteros.

El Químico Benítez tendrá que esperar en otra ocasión para saber si tiene la venia del Presidente de México, que podría ser en un evento público, pues hay quienes dicen que la relación con su “amigo y compañero” de partido no es la misma que se mostraron durante el acto de salud en Villa Unión el año pasado, en el que hubo guiños y alusiones personales, y mucho menos a la que se profesaban durante la campaña electoral de 2018, pues ni le recibe llamadas ni audiencias.

Hasta el viernes pasado, Benítez Torres siempre mencionó que su aspiración de estar en la boleta en el próximo proceso electoral era por la gubernatura de Sinaloa, pero esta vez incluyó la posibilidad de reelegirse como alcalde o de irse a casa.

A los servidores públicos que aspiran a un cargo de elección popular en las elecciones de 2021, López Obrador les puso un plazo y debían renunciar antes del 31 de octubre, ya que dijo que no permitiría que se utilice la estructura del gobierno para beneficio de algún aspirante o partido político.

En esa ocasión, el Presidente hablaba específicamente de los secretarios del gobierno federal, pero su mensaje incluía todos los niveles: “Se acabó el fraude electoral, no queremos que se utilice al gobierno para favorecer a partidos, a candidatos, tiene que haber elecciones limpias y libres".

Quizá por eso el Químico declaró el viernes, un día antes de la gira, su aspiración, incluyendo las opciones y su posible renuncia para diciembre, pero no pudo cristalizar su sueño, al cancelarse la visita del mandatario, así que seguirá deshojando margaritas hasta no ver a los ojos al Presidente, quien quite le guiñe el ojo.