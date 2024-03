El cinismo del Químico

A los ataques que ha recibido el gobernador Rubén Rocha Moya por parte de trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que lo acusan de realizar una persecución política en contra de la universidad, esta semana se unió Luis Guillermo Benítez Torres.

El ex alcalde de Mazatlán reapareció públicamente luego de más de un año de haber renunciado a la presidencia porteña y de llevar un procedimiento penal por desempeño irregular de la función pública.

Olvidando los aires de grandeza y la arrogancia que lo caracterizaron durante su periodo como presidente municipal, el Químico Benítez es el protagonista de un video que circuló por las redes sociales donde hace acusaciones contra el gobernador Rocha Moya y el ex secretario de Gobernación, Enrique Inzunza Cázares.

El ex alcalde señaló ser objeto de una persecución política del mandatario estatal, la cual inició en el año 2021 cuando ambos buscaban la candidatura para la gubernatura por el partido Morena.

"Inmediatamente Rocha y su cómplice Enrique Inzunza hicieron un plan maquiavélico para hacerme un lado de la jugada y utilizando el poder judicial me querían hacer presunto causante de violencia de género contra la que fue si Síndica Procuradora, pero que sorpresa cuando se da esta historia me quitan mis derechos políticos y en cuanto lo nombran candidato a gobernador me los regresan" señaló en el video.

Y agregó que el proceso judicial que enfrenta fue un pretexto para sacarlo de la alcaldía porteña.

"Y sí, cometí un error, que fue acatar la indicación del Comité de Adquisiciones y hacer la adjudicación directa de las lámparas, este tipo de acciones se hacen en todos los gobiernos federales, estatales y municipales, pero esto era la oportunidad para fincarme un proceso judicial que me sacara de la presidencia municipal", agregó.

Y luego de decir que su salud se vio deteriorada tras los hechos ocurridos, aseguró que se defenderá aunque tenga que enfrentarse al gobernador, responsabilizando a este y a Inzunza Cázares de lo que pudiera llegarle a pasar a él o a su familia.

Al “Químico” se le olvida que su actuar en la función pública no fue el mejor y que él mismo propició con sus acciones lo que le sucedió, ya que si hubiera procedido con transparencia y ética, otro gallo nos cantaría.