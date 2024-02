Las épocas electorales han ocasionado que entre el alcalde de Mazatlán, Édgar González Zatarain y el precandidato del PAN a la alcaldía porteña, Guillermo Romero Rodríguez, fluya la aversión.

Desde que el empresario hotelero hizo públicas sus aspiraciones políticas también se volvió crítico de la actual administración municipal.

Son varios ya los “dardos” que ha tirado Romero Rodríguez, uno de ellos fue cuando acusó al gobierno municipal de no entregar los estímulos fiscales de Ceprofies. El munícipe incluso dedicó una conferencia de prensa exclusivamente para aclarar el tema, donde se reveló la molestia de Romero Rodríguez, pues uno de sus desarrollos seguía en lista de espera para recibir este beneficio. El único "detallito", expusieron las autoridades, es que ni siquiera se había solicitado el permiso de construcción.

Desde la Canaco, organismo presidido por Francis Cazares, esposa de Guillermo Romero Rodríguez, también se han lanzado críticas al desempeño administrativo, al señalar que no se cumplieron las expectativas, ni en ocupación hotelera ni derrama económica durante el Carnaval, acusando que hizo falta difusión de la máxima fiesta porteña y un elenco artístico atractivo.

Durante el cierre de precampañas, Romero Rodríguez fue reiterativo al criticar la administración pública, sobre todo en materia de servicios, al asegurar que tanto los ciudadanos como la ciudad en general están abandonados.

Ahí mencionó que la prioridad del actual alcalde es la iluminación y el pago de demandas perdidas, proyectos similares a los que traía el sucesor de González Zatarain, Luis Guillermo Benítez Torres.

"¿Qué le tengo que responder a él? nada, no me merece ni que le responda (...) ese es un tema nuestro que hemos expuesto, ahora resulta que lo que he venido hablando, diciendo y exponiendo, se quiere hacer campaña con eso", respondió González Zatarain al ser cuestionado por los señalamientos de Romero Rodríguez.

Y esto apenas empieza. Vamos a ver cómo siguen los dimes y diretes entre estos dos personajes públicos.