Claman autoridades por conciencia social

Un semáforo en rojo, significa peligro, alto, detente. Ante la desencadenada tercera ola de contagios en Sinaloa y que nos coloca como uno de los estado en ROJO, las autoridades andan desesperadas en la implementación de los protocolos y el programa al que han llamado el triangulo de vida.

Desde hace un par de semanas en esta casa editora se informaba del ahora famoso triángulo de vida, que no es más que el uso del cubrebocas, uso de gel y el lavado de manos constantes, además de la sana distancia, esa que ya no se siguió en muchos establecimientos.

Las autoridades dicen que no queda de otra que el auto resguardo, porque los hospitales están a tope y los vacacionistas siguen llegando.

En las playas a las 7 de la tarde, los salvavidas te invitan a salir del agua, pero además a retirarse a su casa a sus centros de hospedajes, a no aglomerarse en el malecón. A los mazatlecos no les quedará más que quedarse en casa, al menos los que no tienen que salir a trabajar, el resto tiene que controlar sus salidas a lugares concurridos, a fiestas o eventos masivos, señaló el jefe de la Jurisdicción Sanitaria V, Andrés Siddartha Hindú Pérez.

Para reforzar los protocolos de seguridad contra la pandemia del coronavirus, se instalaron 16 filtros sanitarios en la zona sur del estado, de los cuales 9 operan en el puerto de Mazatlán. La situación se ha tornado dramática, en las redes sociales como Facebook, donde cada vez son más las personas que publican el fallecimiento de un amigo o un familiar, lo que en el 2020 parecía que no llegaría a todos los hogares, hoy en esta tercera ola rebasa la realidad.

La sociedad comparte información de donde se puede conseguir oxígeno, que en estos momentos está escaso, pero además invita a tener empatía y cuidarse. Y no es cuestión de ser expertos en el tema, ni mucho menos científicos, para saber que hay que cuidarnos, ser conscientes de la gravedad de salud que se vive con esta pandemia.

LOS FILTROS

Los filtros de prevención, operan en Acuario, donde también se encuentra en el estacionamiento una unidad móvil que funge como consultorio, otro en la explanada del Valentinos, uno más en el monumento al Pescador, otros más en Olas Altas, el Faro, embarcadero de la Isla de la Piedra, en el Ferri y en el aeropuerto. Además de estos, se instalaron 4 filtros sanitarios en Elota, 2 en San Ignacio y 1 en Concordia.

Con respecto a los accesos de este destino turístico, los filtros sanitarios están a cargo de Protección Civil municipal, mientras que los del transporte foráneo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes participa en la instalación, supervisión y vigilancia de los filtros en las centrales camioneras.

El filtro más importante, es la conciencia y empatía que tengamos.¡Cuídese y cuide a los suyos, quédese en casa!

DESCARGAS DE AGUAS NEGRAS

Mientras que la Jumapam está más centrada en aplicar multas a empresas que arrastran adeudos en el servicio de agua potable o en la reparación de fugas por el aumento de la presión del agua en la tubería, desde la apertura de la planta potabilizadora Miravalles, los vecinos del fraccionamiento Jacarandas, Lico Velarde, 20 de Noviembre, Burócrata y Salvador Allende, tienen más de un mes soportando los malos olores por el vertimiento de drenaje en el arroyo Jabalines.

Los colonos aseguran que este problema tiene que ver con el azolve del cárcamo de rebombeo de la Burócrata que se presentó durante las primeras lluvias de la temporada.

Sin embargo, el gerente de Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, ha señalado en varias ocasiones que el desbordamiento del drenaje en ese sector urbano es consecuencia de los malos hábitos de los vecinos que dejan basura en calles y avenidas, misma que es arrastradas por el agua cuando llueve hacia las alcantarillas que también son destapadas por quienes viven alrededor de estas, para, según ellos, evitar que el agua llegue a sus casas y se inunden.