CINISMO, INCONGRUENCIA Y CAPRICHO

"Cumplir protocolos sanitarios ayuda a evitar el Covid-19: Químico Benitez", dice el encabezado de un boletín de prensa emitido por el Ayuntamiento de Mazatlán apenas el día lunes 3 de enero.

De cinismo e incongruencia han calificado algunos mazatlecos en redes sociales estas declaraciones, después del evento masivo que organizó en Olas Altas el 31 de diciembre. Otros que fue a puro capricho para llevarle la contraria a Melesio Cuen Ojeda, secretario de Salud.

El uso correcto del cubrebocas, la sana distancia y evitar aglomeraciones son parte de los protocolos sanitarios que ayudan a evitar contraer el virus del Covid-19, reconoció el alcalde, pero ninguna de estas medidas se llevaron a cabo durante el evento "Bienvenido 2022".

"Por más que hemos buscado otra forma de evitar que crezcan los contagios, no es posible; insisto, apelo a todo mundo, hay que seguir los protocolos que conocemos, es la única manera y que se vacunen los que no están vacunados", se atrevió a decir todavía.

Posteriormente, comentó que su gobierno está reforzando la inspección de comercios para que cumplan con los protocolos sanitarios, y aseguró que como parte de estas revisiones se han cerrado negocios que no llevan a cabo las medidas preventivas contra la pandemia.

"Estamos cerrando y hemos cerrado muchísimos negocios; sí hay alguna gente irresponsable, no todos; la mayoría de los empresarios cumple, pero hay gente irresponsables, porque les llama más el ganar dinero que cuidar la salud".

¿Entonces por qué Protección Civil y Oficialía Mayor no cancelaron dicho evento al que asistieron más de 20 mil personas? ¿Acaso no recibió a un crucero con pasajeros infectados del virus en nombre de la economía del puerto?

De uno en uno, los contagios en el puerto comienzan a aumentar, pero para el "Químico" Benítez todo está bien, mientras Mazatlán no rebase en casos a Culiacán, pues para él es más importante compararse con la capital del estado, que ver por su propio municipio.

"Destacó que en casos activos de Covid-19, Mazatlán tiene 56 pacientes y está por debajo de Culiacán, municipio que no recibe la cifra de visitantes que tiene el puerto y, sin embargo, este lunes amaneció con 263", se justifica en dicho boletín.

Un policía de cuidado

Algo está pasando en la Secretaría de Seguridad Pública municipal. El pasado primero de enero se reportó que un policía municipal, escolta del mismo secretario Juan Ramón Alfaro Gaxiola, había realizado disparos al aire. Por tal acción, fue arrestado como falta administrativa, primero por 36 horas y hoy el comandante informó que fue por 72 horas.

Actualmente continúa arrestado y ya se le abrió proceso de investigación en la Unidad de Asuntos internos, proceso que podría llevar hasta un mes la investigación, tiempo suficiente para olvidar y terminar mandándolo a una partida a la zona rural o a un sector apartado dentro de la ciudad.

Pero esto no solamente se conoció este fin de semana, sino que hubo otro caso donde se involucró la participación de dos policías más, que amenazaron a personal médico del mismo Hospitalito Municipal porque no los pudieron atender en ese instante que lo demandaban.

Cuestionado al respecto, el mismo secretario Alfaro Gaxiola consideró que era falso eso de los dos policías. Sin embargo, la mañana de este mismo martes, dos policías arrepentidos (o regañados porque ya había salido a la luz pública lo que habían hecho) llegaron al Hospitalito y pidieron disculpas.

El reporte que se dio a conocer, es que llegaron dos policías a que los atendieran al Hospitalito, y al no hacerlo rápido los doctores, como lo exigían los elementos policiacos, uno de ellos los amenazó hasta de “levantarlos”, por lo que fue levantado un reporte interno.

Cuestionado al respecto, el director de Servicios Médicos Municipales, doctor Endy Samuel Ramos Aragón, confirmó que dos elementos policiacos acudieron la mañana de este martes a hablar con el personal médico, donde al parecer se disculparon.

Reconoció que él personalmente no tenía información referente a las amenazas que recibió el personal médico, pero justificó que a veces sucede que hay fricciones como en todas partes, porque llega gente queriendo que la atiendan rápidamente y a veces los médicos no pueden, pero que no pasó a mayores, porque los médicos no le han comentado nada salvo de un altercado que pasó nada más.

A ver si el secretario Alfaro Gaxiola toma cartas en el asunto, para que no haya más prepotencia entre los policías, y que entiendan que son igual que cualquier hijo de vecino.

Golpe mortal a comerciantes

Este martes, el Cabildo de Culiacán, el cual en su mayoría apoya las políticas atrabiliarias del alcalde Jesús Estrada Ferreiro, dio una estocada más al sector comercio e industrial de la capital con la eliminación del beneficio en el pago del predial del 40 por ciento, por lo que de ahora en adelante tendrán un apoyito de apenas el 5 por ciento. Una burla total.

¿El argumento? Pues su coraje contra los diputados del Congreso, quienes no le cumplieron su capricho del incremento general del 7 por ciento, y por eso ahora serán los pequeños propietarios en quienes se descargue la ira del abogado masón metido a tetratransformador, de quien sabemos ni si quiera lo quieren en la 4T.

Joyitas valiosas, casos clínicos mejor dicho, resultaron los alcaldes morenistas que consiguieron su reelección, tanto El Químico en Mazatlán, que peca a más no poder de irresponsable con fiestas multitudinarias en pleno arribo de la cuarta ola, más el despilfarro sin cuento que trae, y el otro de Culiacán que anda rabioso por más dinero para su proyecto unipersonal del Metrobús, (¿no se da cuenta que ya nadie en la capital quiere es artilugio mal armado?).

Ahora, Estrada se echará encima a los comerciantes, que muchos de ellos apenas sacan para salir al paso, pero eso no le entra a la cabeza al alcalde que tiene su pensión de 50 mil pesos más un sueldazo que cobra sin hacer nada en el Ayuntamiento. A nadie convence.

Eso sí, la ciudadanía tendrá en sus manos que se comience a hablar de revocación de mandato, ahora que el tema está de moda por el presidente López Obrador. Se podría plantear en el Congreso una reforma para decidir antes de los 3 años si la sociedad quiere o no a estos despilfarradores del recurso público.