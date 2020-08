Sufren comerciantes por tardanza de obra en avenida Alemán

Mazatlán, Sin.- Comerciantes que se ubican sobre la avenida Miguel Alemán, entre Antonio Rosales y Emilio Barragán, se sienten “ahogados” por la tardanza de los trabajos de construcción del colector de la zona, lo que les ha perjudicado en las ventas, al no haber accesos para sus clientes. La única manera de llegar es caminando y muchos prefieren buscar otras opciones al ver las condiciones en las que se encuentra la vialidad, la cual parece "zona de guerra".

Mencionaron que aún no han logrado reponerse de las secuelas de la pandemia del Covid-19 y ahora, desde hace un mes, trabajan entre polvo, lodo y encharcamientos.

"Sí nos ha perjudicado, la gente que de verdad quiere venir a comer busca la manera de cruzar, pero la verdad, junto con la pandemia, nos han bajado mucho las ventas. Comprendemos que serán obras para bien, porque también queremos que ya no se inunde, sólo esperamos que no se vayan a alargar los trabajos", dijo doña Teresita, de Lonchería Tabachín.

Gabriela, de Super Titos, menciona que tanto sus clientes como proveedores no encuentran ningún lugar disponible para estacionarse, por lo que han tenido que maniobrar entre el lodazal para poder llevar la mercancía.

"Estamos con la pandemia, que los negocios no vendemos bien, y luego con esto, aquí no hay ni dónde estacionarse. Empiezan una obra y empiezan otra y los carros ya no saben ni por dónde pasar con tanta zanja", mencionó.

Rosina, de restaurante Megas's, ubicado en la esquina de calle Francisco Villa y Alemán, se queja del encharcamiento y lodo que ha llegado hasta la banqueta de su negocio.

"Esa arena la he tenido hasta acá en la entrada, yo sé que son obras que se tienen que hacer, pero tanto tiempo que nos estuvo yendo mal por lo de la pandemia y ahorita que se puede, pues nosotros no tenemos ventas".

Agregó que en esa misma esquina hay una coladera que se tapó con la arena que sacaron y cuando llueve se forma un gran charco en la entrada de su restaurante.

Empleados de restaurante Asian expresaron que aunque la obra les perjudique, nos les queda de otra más que aguantarse, pues todo sea por terminar con las inundaciones.

BASURA ACUMULADA

Los comerciantes indicaron además que, por la misma situación, el camión recolector de basura pasa irregularmente y los desperdicios se han ido acumulando; por esta razón hicieron un llamado a las autoridades correspondientes para cubrir el servicio de forma regular.

















