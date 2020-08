Podría amarrarse 90 por ciento de la flota camaronera en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- A unos días de que inicie la temporada de camarón 2020-2021 en el pacífico mexicano, las reparaciones y avituallamiento están paradas en la flota de Mazatlán.

El presidente de la Unión de Armadores del Litoral del Pacífico, Jesús Omar Lizárraga Manjarrez, confirmó que sólo el 10% de la flota es el que se prepara para salir a las capturas.

Foto: Archivo | El Sol de Mazatlán

Admitió que la situación del sector es desesperante, al grado que un 90% de los 480 barcos que existen en este puerto quedarían amarrados por la falta de apoyo al diesel marino.

"En realidad, no se están haciendo preparativos previos a la temporada, no se están alistando las embarcaciones, a estas fechas, incluso meses anteriores, junio y julio, la flota pesquera ya tenía gente empleada haciendo trabajos, reparaciones y mantenimientos previos para la temporada; sin embargo, a la fecha no se han iniciado esos trabajos”, dijo.

Lizárraga Manjarrez comentó que no ha recibido ningún llamado a reunión para darle seguimiento a la petición de los pescadores del subsidio al precio del diesel hecha a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

Foto: Archivo | El Sol de Mazatlán

Señaló que son pocas las esperanzas que tienen en que les regresen ese apoyo, pues en los últimos dos años se han cansado en tratar de hacerles ver, transmitirles a las actuales autoridades federales, la situación real del sector, sin resultados.

Indicó que tendrán que esperar si hay respuestas favorables de sus demandas, y cada empresa será responsable si sale o no a pescar, porque es muy alto el costo de operación.

El dirigente pesquero reveló que la reunión del Comité Nacional de Vedas se reunirá el próximo 27 de agosto en Conapesca, para, de acuerdo a los estudios del crecimiento y desarrollo del camarón, determinar la fecha para el inicio de la temporada de pesca.

Las reparaciones y avituallamiento están paradas en la flota de Mazatlán. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán













