En Teacapán “pelean” concesión

Escuinapa, Sin.- Los pescadores de la cooperativa PMT (Productos del Mar de Teacapán) “pelean” un espacio que tienen concesionado, el cual desde hace unos meses fue invadido.

Los pescadores integrantes de dicha cooperativa comentaron que un particular, quien se dedica a la cosecha de ostiones, busca apoderarse de la zona de playa que su cooperativa (PMT) mantiene concesionada como sitio pesquero en la zona conocida como “Punta de Grano”.

Los pescadores aseguraron que ellos cuentan con la licencia por parte de PROFEPA y la concesión desde el 2004, fecha en que les fue autorizada y año tras año la han renovado como lo marca la ley. Este 2020 ya fue pagada la concesión por parte de la cooperativa.

Dijeron que fue hace unos meses que este particular se instaló en el lugar y recientemente con el apoyo de Seguridad Pública, prácticamente corre a los pescadores o a la gente que llega ahí.

“Ahorita son pocos los compañeros (pescadores) que vienen, la gente que se dedica a sacar jaiba es la que está viniendo, pero en cuanto llegan, este señor luego les pide que se retiren, que no pueden estar en este lugar y si la gente no le hace caso, le habla a la policía y vienen a correrlos, no sabemos qué poder tiene o por qué hace ese tipo de cosas”, expresó uno de los pescadores.

Aseguró que son más de 100 pescadores los que se encuentran en la cooperativa y que ahora exigen el derecho que una sola persona les quiere quitar.

Toda esta área corresponde a la concesión de nosotros, el error que cometimos fue permitirle que se instalara ahí y ahora se quiere quedar con el espacioPescador





Comentaron que previo al inicio de la pandemia, acudieron ante PROFEPA a interponer la demanda, pero este proceso se había detenido, aunque ya se le da el seguimiento debido.

Todos tenemos derecho a trabajar, pero no es posible que una sola persona venga a querer afectar o causar daño a todo un grupoPescador

Para concluir, externaron que lo único que esperan es que el espacio que a ellos les corresponde les sea respetado para no verse afectados por intereses específicos de un particular.









