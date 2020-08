Revisión a paramunicipales será por demandas de corrupción

Mazatlán, Sin.- Tras conocer la resolución del Tribunal Electoral del Estado de que sí procede el incidente de inejecución de sentencia en contra del alcalde y de titulares de paramunicipales como Jumapam, Cultura, Planeación y el Instituto Municipal del Deporte, que han negado el acceso para una revisión, la Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, señaló que la información que recibirá en un plazo de tres días después de la notificación tiene que ver con demandas de corrupción.

Dijo que las disculpas del alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y de otros funcionarios por incurrir en violación del derecho político electoral, acoso laboral y violencia por razón de género en contra de ella, serán bienvenidas.

“Eso esperamos desde que se dio el fallo en el mes de junio, no se dio y lo que hice fue el incidente de inejecución de sentencia, y ahora es la segunda vuelta, el fallo que dieron es darles un tiempo menor para que me entreguen lo que ya detuvieron 10 días en su tiempo, espero que se acate”, expresó.

Elsa Bojórquez Mascareño, Síndico Procuradora de Mazatlán. Foto: Juan Carlos Ramírez │ El Sol de Mazatlán

Señaló que nadie debe de estar por encima de la ley, como lo refiere el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, así que espera que en tres días se le entregue la información que tiene que ver con demandas de corrupción en contra de las paramunicipales y direcciones de gobierno, para su revisión.

Asimismo, para cumplir con la resolución del Tribunal Estatal Electoral, el alcalde tendrá que convocar al Cabildo de Mazatlán a una sesión extraordinaria para ofrecer disculpas públicas a la Síndico Procuradora.

“La disculpa tiene que ser a como la pueda dar en su entendimiento y de corazón, porque las disculpas vienen desde adentro, yo lo hice porque varias compañeras ya habían salido y, después que salieron, las agredieron y a mí no me permitían trabajar, todavía no puedo entrar a las paramunicipales y lo hice más por razón de género, porque cómo es posible que en este tiempo y con las leyes que arropan a las mujeres, estemos batallando todavía con las prácticas que no son adecuadas para estos tiempos”, agregó.

Foto: Cortesía │ @Jumapamoficial

Aclaró que la información que solicitó de manera puntual tiene su base en denuncias de corrupción hechas en contra de paramunicipales y dependencias como son Jumapam, Planeación, Cultura, Instituto Municipal del Deporte, entre otras.

“He tenido denuncias, y con base a las denuncias solicité la información para hacer investigaciones concretas porque desafortunadamente a un año y nueve meses que hemos perdido, hice peticiones para revisiones puntuales para que nos alcance tiempo, de aquí a que terminemos y que son casos de corrupción”, indicó.

Bojórquez Mascareño añadió que los titulares de las paramunicipales en mención tendrán que acatar la resolucion del Tribunal Electoral del Estado en cuanto al incidente de inejecución de sentencia, si no pasa así se las tendrán que ver con ese órganismo.

ANTECEDENTES

12 de junio. El TEE emite un fallo a favor de la Síndico Procuradora para que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres diera una disculpa pública y que funcionarios no obstaculizaran su labor.

Cabildo de Mazatlán. Fotos: Cortesía | Ayuntamiento de Mazatlán

26 de junio. El alcalde dirige un oficio a regidores para informarles que la resolución del TEE queda sin efecto por una impugnación interpuesta ante la Sala Regional del Poder Judicial de la Federación, en tanto no resuelva.

Julio. La Síndico Procuradora, Elsa Bojórquez, interpone el incidente de inejecución de sentencia al fallo del TEE del 12 de junio.

14 de agosto. El TEE resuelve que es procedente y fundado el incidente de inejecución de sentencia presentado por la síndico Procuradora.

RESOLUCIÓN DEL TEE

Se ordena al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y demás funcionarios municipales involucrados a que, en un plazo de cinco días posteriores a la notificación, en sesión de Cabildo, ofrezcan disculpas públicas a la Síndico.

Pide a los funcionarios que se han negado a dar acceso para una revisión, a que entreguen toda la información y recursos para que la Síndico Procuradora desempeñe sus funciones.

Se ordena dar vista al titular del Órgano Interno de Control para que determine lo que a su derecho proceda y al Cabildo para que haga lo conducente por incumplimiento del titular del Órgano Interno.





















