La pesca en Mazatlán está en riesgo… ¡como nunca!

Mazatlán, Sin.- Ante la falta de apoyo del gobierno federal, por primera vez en la historia podría no salir a la pesca la flota camaronera de Mazatlán y quedar desempleados alrededor de 4 mil pescadores, advirtió Mauro Castro Quintero.

El capitán de barco manifestó que al eliminar el subsidio al diesel marino por lo menos el 60% de los armadores han decidido no sacar los barcos a la pesca, por los altos costos de operación.

Reveló que los grandes empresarios, que tienen 50, 40, 35 y 20 barcos, no sacan ni la mitad de su flota, y los pequeños que tienen 6, 4 ó 2, no saldrá ninguno porque no cuentan con recursos.

Foto: Marimar Toledo │ El Sol de Mazatlán

Al no tener una respuesta favorable, muchos han decidido no sacar los barcos a pescar para la temporada 2020-2021, lo que quiere decir que al no contar con la herramienta de trabajo estamos desempleados.

Castro Quintero

Comentó que para sacar a pescar una embarcación se necesita de un millón de pesos para el puro diesel marino, además de los gastos de reparación, avituallamiento y el préstamo para los trabajadores que irán a altamar.

“Esta es una cadenita y si una parte no funciona, ahí se para, sería muy lamentable que la flota camaronera de Mazatlán por primera vez en la historia no saliera a pescar, esta actividad, aparte de generar empleo, los alimentos que traemos pues tampoco estarían ahí”, expresó.

Foto: Marimar Toledo | El Sol de Mazatlán

Por ello, es que los pescadores desde la semana pasada emprendieron una serie de acciones, como manifestaciones y plantones, para exigir que se les regrese a los empresarios pesqueros el subsidio al diesel marino.

Castro Quintero reiteró que se quedarán en Conapesca en espera de ser escuchados y recibidos por el comisionado Raúl Elenes Angulo, pero sobre todo que les garantice el apoyo a los energéticos para mantener las fuentes de empleo.

“Esta manifestación es de manera pacífica y sin alterar el orden, menos bloquear las oficinas o las calles de la Zona Dorada, sólo queremos que nos atienda el comisionado, que nos dé la cara, no queremos más intermediarios”, finalizó.





