Se niegan candidatos a firmar agenda anticorrupción

Mazatlán, Sin.- Solo 3 de los 7 candidatos que contienden en este proceso electoral por la alcaldía de Mazatlán, firmaron la agenda anticorrupción y de transparencia planteada por Observatorio Ciudadano: Martín Heredia, de Movimiento Ciudadano; Diana Jael Sosa, del PT, y Judith Villa Rodríguez, de Partido Encuentro Social.

En el caso de Margarita Domínguez, de Redes Sociales Progresistas, sí la recibió, pero no pudo firmarla, ya que falleció hace siete días.

Tanto Fernando Pucheta Sánchez, de la coalición PRI, PAN y PRD, como Luis Guillermo Benítez Torres, del Partido Morena, sus equipos de trabajo lo recibieron con el compromiso de firmarlas, pero ya no volvieron a contestar las llamadas de Observatorio Ciudadano.

Samuel Lizárraga, de Fuerza por México, solicitó la agenda anticorrupción en documento digital, pero respondió que no le interesaba firmar porque no encajaba con su proyecto.

“Hacemos un reconocimiento a estos tres candidatos que optaron por firmar el documento, y comprometerse a llevarse a cabo, una vez que pasen los comicios, de verse favorecidos; en el caso de los candidatos que no atendieron nuestro llamado, mandan una mala señal para con la sociedad porque se está viendo que no les está interesando los proyectos ciudadanos, ni los temas de rendición de cuentas y transparencia”, expresó Gustavo Rojo Navarro, director de Observatorio Ciudadano.

Lamentó que los dos candidatos que se dicen punteros no lo hayan aceptado.

Dijo que el mensaje a la ciudadanía es que evalúen, que razonen muy bien el voto, y que estos pequeños detalles y mensajes que mandan los candidatos, los tomen mucho en cuenta para evaluar sus votos y la manera en que van a elegir, el próximo 6 de junio, en la jornada electoral.

“Desde el punto de la sociedad civil, lamentamos mucho que los dos candidatos que se dicen punteros no lo hayan aceptado, pensamos que sí lo iban a considerar cuando nos recibieron los documentos, pero a la postre cuando le dimos seguimiento, llegó un momento en que ya no nos atendieron las llamadas”, apuntó.

Refirió que Samuel Lizárraga no lo firmó, pero en su discurso del debate incluyó algunos de los puntos de la agenda anticorrupción.

“La respuesta que nos dieron fue que no les interesaba firmar la agenda ciudadana porque no encajaba en su proyecto, aquí la pregunta de si un proyecto ciudadano no encaja dentro de su proyecto de gobierno, qué proyecto encaja, si compromiso social no existe entonces con quién tiene compromiso”, cuestionó.

Comentó que los candidatos que se dicen punteros han cancelado sus asistencias a debates convocados por asociaciones civiles y, en el caso de la Contraloría Ciudadana, en el llamado de la firma de la agenda común, hay candidatos que no se han sumado.

“Nosotros los vemos como una falta de compromisos para con la sociedad, porque los 10 puntos tienen que ver con el tema de la agenda anticorrupción y transparencia, y si este eje tan importante no les interesa no sabemos cuáles les interesa”, concluyó.













