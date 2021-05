Más que propuestas, acusaciones y descalificaciones

Mazatlán, Sin.- Con algunas fallas en la transmisión virtual, el debate entre los candidatos a la alcaldía de Mazatlán se caracterizó más por las acusaciones y descalificaciones que por sus propuestas, ya que dos de los 6 aspirantes, Luis Guillermo Benítez Torres y Fernando Pucheta, no desaprovecharon ninguna oportunidad para tirarse uno al otro hasta con la cubeta, mientras que un tercero en discordia, Martín Heredia, hizo lo mismo, pero contra ambos contendientes.

Los candidatos que buscan la reelección se acusaron de corruptos, de no tener las credenciales para contender de nuevo por la Presidencia de Mazatlán, de haber tenido un gobierno sin resultados, de ser incompetentes, ineficaces, insensibles, represores, hasta de estar crudos y ebrios, en el momento del debate.

En su primera participación, el Químico Benítez dijo que esta elección tiene que ver con dos proyectos, el prianismo y la transformación, donde el primero tiene como fundamento el rescate del poder para seguir viviendo de los recursos de la nación, y el segundo, tiene el objetivo de transformar y regenera la vida pública, reduciendo la brutal desigualdad social que tiene el país.

"Tenemos el compromiso histórico de evitar que el prianismo regrese al poder en este país, y para ellos estamos millones de mexicanos", expresó

Más adelante acusó a Pucheta Sánchez, candidato de la alianza PRI, PAN y PRD, de no tener las credenciales suficientes para defender un proyecto de gobierno, ya que durante su administración no dio resultados, y que en vez de gobernar sólo fue pantalla del gobernador Quirino Ordaz y de su sobrino incómodo.

Desmintió que las 181 obras que presume Pucheta durante su gobierno sean de su administración, ya que sólo 34 de las calles pavimentadas fueron con recursos propios del Ayuntamiento, mientras que 11 obras se encuentran bajo proceso jurídico tanto en la Auditoría Superior del Estado como de la Federación.

“Lo tuyo no es la política sino los reflectores de las redes sociales, tú no buscar el poder para ejercerlo, sino para utilizarlo con fines corruptos y faranduleros, lo tuyo es el Facebook, y tu concesión es la política como un reality show, por eso creaste el programa de la Hora Municipal para satisfacer ese espíritu faranduleros que define tu personalidad, destinaste 43 millones del presupuesto público para hacer realidad ese capricho. Pucheta solo fuiste la pantalla, no gobernaste Mazatlán”, apuntó.

Por su parte, Fernando Pucheta describió la administración del Químico como incompetente e ineficaz en cuanto a servicios públicos, insensible ante las demandas de la sociedad, represor y acosador en contra de quienes buscan llevar sustento a sus familias, ya sea vendedores, transportistas o músicos, que se ha dedicado a beneficiar exclusivamente a su familia, ‘inundando’ a la Jumapam con familiares de su pareja, mientras que la población está ahorcada con aguas negras.

“Todos los días, al salir a la calle, vemos cerros de basura abandonados en la ciudad, parques en el abandono, luminarias que no sirven, delincuencia excesiva, eso encontramos al recorrer Mazatlán”, indicó.

Incluso, llegó a preguntarle si estaba crudo o ebrio por no darse cuenta de la situación en la que está sumergida Mazatlán, y como muestra de la incompetencia de su gobierno, le recordó que la avenida Gabriel Leyva tiene más de dos años en remodelación.

Hablando de obras, ahí está el ‘globo de la muerte’ que nos costó 4 millones de pesos, ahí está el claro monumento al robo, es el símbolo de la corrupción de tu gobierno.

Fernando Pucheta

El abanderado de la alianza Va por Sinaloa refirió que la actual administración llegó a adquirir de manera desvergonzada los cubrebocas hasta por 400 pesos, mientras que el examen de Covid-19 a los trabajadores del Ayuntamiento los cobraba a 800 pesos.

Entre las inconformidades de la población, citó el hecho de que el gobierno en turno eliminó los cajones de estacionamiento en el centro de la ciudad, para que la gente fuera a estacionarse en lugares privados.

“A partir del 1 de noviembre, yo no tengo el compromiso de familia para que te vayas a estacionar a un lugar privado, vuelve la libertad de estacionamiento al centro de la ciudad, músicos tendrá la libertad de trabajar sin tener que ir a refrendar con el pago su gafete para trabajar, llegará el momento en que no haya un gobierno represor y sí un gobierno amigo”, agregó.

Martín Heredia, candidato de Movimiento Ciudadano, se sumó a los descalificativos y señalamientos al asegurar que ambos ex alcaldes ven la política como un negocio y son un par de bribones que le deberían de pedir perdón a la gente por tener a la ciudad y a las comunidades rurales en el abandono, dejados de la mano, con colonias que tienen 30 años sin servicios públicos y asentamientos con 50 años sin escrituras.

“Químico en qué municipio vives, en serio, quieren seguir gobernando, ese es el Mazatlán que le ofrecen, es una pena, Mazatlán no se merece que ustedes nos gobiernen, tú y Pucheta le deberían pedir perdón a la gente, les vuelvo a lanzar el reto, vayan conmigo, no me quieren mencionar porque sabe que esta elección está empatada y que es entre tres”, comentó.

Al dirigirse a la población, aclaró que no es normal vivir entre la basura, que la policía extorsione cuando detiene a una persona, no contar con un título de propiedad de la vivienda, que los jóvenes estén sumergidos en la droga, que los ancianos sean atendidos por los vecinos y que el ciudadano no pueda ser atendidos por los alcaldes que dicen estar ocupados.

Judith Villa Rodríguez, candidata del Partido Encuentro Solidario, dijo estar convencida que el cambio se puede construir entre todos y que su lucha es de quienes anhelan un Mazatlán próspero.

Elsa Bojórquez Mascareño, Síndico Procuradora. Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

“Estoy segura que si los candidatos tienen las mismas intenciones que yo podemos trabajar en conjunto y sacar adelante a Mazatlán, solo que tres de ellos ya ocuparon cargos de elección popular y nos fallaron, lo dice la gente en las calles y ahora lo menciono aquí, hay un repudio generalizado en su contra, en la mayoría de las comisarías y sindicaturas, durante mi administración no toleraré que se violente a una mujer”, señaló.

Hizo un reconocimiento a la síndico Procuradora, Elsa Bojórquez, de quien dijo debería de ser la candidata de su partido, ya que Mazatlán necesita una mujer valiente y honorable a la presidencia y no su agresor, en alusión a la denuncia que tuvo que presentar por ser objeto de violencia de género y de acoso.

Samuel Lizárraga Camacho, candidato de Fuerza por México, cuestionó las propuestas y promesas de los candidatos, pues ninguno exponía sobre cómo lo va hacer y el por qué. “La gente necesita saber cuándo, cómo y por qué se tienen que hacer cada una de las cosas”, indicó.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Insistió en decir que lo que no se mide no se puede mejorar, por lo que una administración tiene que tener proyectos de medición y de factibilidad, con una planeación estratégica, y comprometido con la transparencia y rendición de cuentas.

Diana Jael García Sosa, del Partido del Trabajo, destacó la importancia de mejorar la imagen urbana de Mazatlán, rescatar los espacios públicos y los centros de barrios, trabajar en la regularización territorial y eficientar los servicios públicos municipales, mejorando la calidad de vida de los mazatlecos.

De ganar las elecciones, se comprometió a duplicar los recursos a Immujer y realizar políticas públicas de protección a la mujer.

En su administración, agregó, se eliminará los derroches en el pago de honorarios por servicios profesionales, la renta de camiones de volteo, y se adquirirán 80 patrullas nuevas, sueldos justos para policías y agentes preparados.

La moderadora del debate fue la periodista Raquel Zapien, quien coordinó las participaciones de los candidatos, a quienes se les hizo la pregunta ¿cuáles son las principales problemáticas y cómo las resolvería en caso de quedar electo o electa?.













