Tengo las mejores propuestas y respaldo de los ciudadanos: Olegaria

Mazatlán, Sin.- Ganamos el debate del sexto distrito porque presentamos las mejores propuestas y tenemos el respaldo de los ciudadanos y con eso vamos a darle continuidad al proyecto de nación, aseguró Olegaria Carrazco Macías, candidata a diputada federal por el 06 por Morena.

Destacó que su desempeño en el Congreso de la Unión tuvo una productividad del 89.3%, con una presentación de 47 iniciativas y el 100% de asistencias, además de distintas gestiones de apoyo social para los habitantes del sexto distrito federal.

“No nos vamos con la finta, no nos vayamos con la mentira de algunos, que quieren seguir con los privilegios que una vez tuvieron, como son los partidos que hoy se unen para golpear a morena, como el PRI, PAN y PRD, que quieren tocar a morena para golpear a los ciudadanos, y no se vale. No podemos permitirlo", dijo.

Señaló que el pueblo de Sinaloa no merece tener legisladores ausentes y poco productivos, como su contrincante del PRIANRD, ya que según las pruebas revelan que tenía demasiadas faltas en a la Cámara de Diputados, así como apenas pudo dictaminar 5 asuntos, quedando un rezago legislativo de 34 iniciativas.

Carrazco Macías garantizó que la Cuarta Transformación llegará a Sinaloa y no permitirá más la era legislativa de los "moches", los abusos y la simulación, donde los diputados federales no trabajaban y solo se enriquecen a costillas del pueblo.

Entre las propuestas de la candidata de Morena se encuentran; apoyar a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar y de política de género, con mayores recursos económicos asignados en el presupuesto de Egresos de la Federación, con la finalidad de fortalecer los refugios para mujeres agredidas, como también talleres de empoderamiento de la mujer y talles de fomento económicos para que así puedan poner un negocio y salir adelante. Agregó que buscará aumentar el presupuesto para el Instituto Nacional de Cancerología y así las se puedan atender a todas las mujeres con la terrible enfermedad que es el cáncer, entre otras.













