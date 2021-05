Dirigencia nacional del PES dan total respaldo a su candidatos en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Dirigentes nacionales, estatales y el comité municipal del Partido Encuentro Solidario, así como candidatos y candidatas, se reunieron esta mañana en una rueda de prensa para dar a conocer su postura ante la repentina salida de Víctor Galván, quien era presidente del comité en el puerto, para unirse al proyecto del PAS en Mazatlán.

La presidenta estatal, Elia Amador Tamayo, dijo tratarse de una renuncia prácticamente al declinar a favor del otro partido, situación de la cual Galván nunca les comentó, por lo que no saben los motivos que lo llevaron dejar el proyecto, sino que se dieron cuenta por un nota en medios de comunicación y lo asumieron como tal.

Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Estamos aquí firmes con nuestra contienda electoral local para este 2021 el 6 de junio. Presentar primero que nada la firmeza como estructura de manera conjunta con los candidatos para sacar en estas elecciones un mejor resultado", dijo.

Agregó que quieren darle a conocer a la sociedad que el partido se encuentra sólido y de que su única alianza es con ellos.

Marco Antonio Rico Delgado, dirigente nacional, manifestó el total respaldo a los candidatos y candidatas en Mazatlán, tanto para la presidencia como a los diferentes distritos y de que la salida del ex compañero no es significativa.

"Estamos aquí porque queremos dar nuestro total respaldo desde la dirigencia nacional del Partido Encuentro Solidario nuestros candidatos en Mazatlán. Que siempre en todo proceso electoral se presentan ciertos eventos que a veces no nos gustan, pero decirles que no es significativo en absoluto la renuncia del compañero", manifestó.

Añadió que van a cerrar filas en torno a los candidatos que siguen en el proyecto y a Galván solo le deseó suerte.

Por su parte Judith Villa, candidata a la alcaldía de Mazatlán, agradeció la salida del ex presidente de comité, ya que si él no estaba de acuerdo con el proyecto ciudadano del partido y no comulgaba con lo que se estaba pretendiendo en beneficio de Mazatlán, lo mejor que pudo haber hecho es irse, pues reiteró que el PES no está dispuesto a hacer "arreglos políticos".

"La alianza es con la gente, eso lo queremos dejar claro como partido y que estamos haciendo una amalgama una función de liderazgos que van a terminar en el beneficio de Mazatlán", reiteró.

Daniela Resendiz, quién era la secretaria del partido, tomará de manera interina la presidencia del comité, así lo dieron a conocer.













