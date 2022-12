Rocha se desentiende por falta de recursos del Insabi en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Este jueves en el salón gobernadores de palacio de gobierno el gobernador del estado Rubén Rocha Moya firmó un convenio con los notarios del Estado de Sinaloa y también atendió a los medios de comunicación dónde fue cuestionado sobres y abordaría el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador el próximo domingo en su visita al sur del Estado sobre los temas del recurso que está pendiente para la construcción de los hospitales en el estado.

Rocha Moya respondió que ya se desentendió de los asuntos del insabi y todos los temas que tienen que ver con la gestión Federal ya que durante la visita del presidente de la república Andrés Manuel López Obrador este domingo 18 de diciembre al Estado no le tocará los temas ni le pedirá nada al respecto sobre las cosas que están pendientes.

"Me desentiendo de esas cosas, no me han dado el dinero, no puedo molestar por esas cosas pequeñas al presidente, tengo que exigirle ver al secretario de gobernación a él le voy a encargar ver los temas no le puedo decir al presidente de esos temas en la visita", aclaró.

El ejecutivo compartió que hace días vio Juan Ferrer quién es el titular del instituto de salud para el bienestar (Insabi), quién realiza una llamada directamente con el encargado de liberar los recursos para el estado que están destinados a la construcción de los dos centros de salud mismos que debieron ser entregados aproximadamente hace 2 meses y no han sido depositados al gobierno Estatal para continuar con la construcción de los nosocomios y poder brindar las atenciones adecuadas a los sinaloenses.

"Y lo peor es que acabo de ver a Juan Ferrer y el mismo le habló por teléfono y le dijo o mandas el dinero o le voy a decir exactamente quiere eres tú para que te acusen directamente a ti pero no han mandado el dinero", agregó.

Indicó que el jurídico del Insabi es que les quería imponer la idea de que se gastará el dinero en cuanto se los dieran y autorizaran para que estuviera todo terminado en el mes de diciembre y el jurídico del gobierno estatales dijo que no, ya que si querían dar el dinero para que se hiciera la construcción para el mes de diciembre era porque no querían que se usará el recurso para los hospitales, por lo que el mismo Juan Ferrer le reconoció al gobernador del estado Rubén Rocha Moya que el gobierno de Sinaloa debe de usar este recurso lo que resta del 2022 y el próximo año para la rehabilitación de todos los espacios que conformarán estos hospitales.

Al terminar el gobernador se comprometió con todos los sinaloenses a resolver lo más pronto posible el tema del Insabi y continuar con la construcción de los centros de salud en la entidad ya que hacen demasiada falta para atender a los sinaloenses.