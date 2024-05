En Mazatlán se reportan 4 robos al día en distintas modalidades

Mazatlán, Sin. -Hasta cuatro robos en diferentes modalidades, se registran a diario en Mazatlán, informó el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Barrón Valdez.

Aseguró, sin precisar cifras, que ha habido personas detenidas por estos delitos.

"Normalmente, estamos entre tres, cuatro eventos diarios de diferente, robo de vehículo, robo de comercio, abuso de confianza, así se maneja la incidencia", dijo.

Repunta, pero no mucho

El funcionario señaló que la incidencia delictiva, en general, se ha mantenido dentro de lo normal, a veces repunta, pero "no mucho".

"No sube más de 60 semanales, que no debería presentarse ninguno, trabajamos para eso, en ocasiones si se nos dispara, pero no más de 40 a la semana, entre todo, robo de vehículos y otras afectaciones, no precisamente en lo que es robo a comercio", agregó.

Operativo

Barrón Valdez agregó que se encuentran afinando los detalles del operativo de seguridad para la jornada electoral del 2 de junio.

Añadió que ese día habrá recorridos preventivos por los lugares donde se instalen las casillas sin permanecer tanto tiempo para que no se malinterprete que hay una intervención.