Rocha Moya asegura que no han tenido ningún tipo de comunicación con Juan Ferrer

Culiacán, Sin.- El mandatario estatal, Rubén Rocha Moya, expuso este martes que después de acusar de mentiroso al titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, después de mentir prometiendo entregar recursos por parte del gobierno federal a Sinaloa el pasado mes de septiembre inicialmente para la construcción de dos hospitales no ha tenido ningún tipo de comunicación con él, tras señalarlo de manera pública a nivel nacional.

"No me habló fíjate, no me habló, y vi que el periódico El Reforma retomo el tema ahí, le picaron cresta, pero que bueno para que lo tenga en cuenta, no me ha hablado que mande el dinero que no me hable", externo.

El gobernador Rocha Moya, invitó a Juan Ferrer que en vez de comunicarse con él, entregué el dinero por parte de la federación, ya que dijo que supuestamente al dar él anunció del apoyo es porque ya contaban con él.

Aclaró que el funcionario federal queda muy mal desde su puesto al marcarle al gobernador del estado de Sinaloa para hacerle saber que le darán el apoyo por parte de la federación un día en específico y al hacerlo público el mismo no cumple con dichos recursos.

Cabe mencionar que este recurso por parte del gobierno federal es para la construcción del Hospital Civil de Culiacán y el Centro de Salud de Culiacán, con una inversión de 32 millones de pesos, al igual que una más de 43 millones de pesos.

Al terminar, Rocha Moya externó que espera obtener una respuesta por parte del director del Insabi en próximos días después de la ventilación de manera pública a nivel nacional que le hizo al acusarlo de no entregar dichos apoyos que se necesitan de manera urgente para continuar con la construcción y próximamente la ciudadanía logré aprovechar estos centros de atención médica que hacen mucha falta en la entidad.