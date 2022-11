Acusa Rocha Moya al titular del Insabi de no mandar apoyos para hospitales en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, reprochó al titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer, por mentir sobre recursos como apoyo del Gobierno Federal para terminar la construcción de dos hospitales en el estado.

El mandatario estatal compartió que el pasado miércoles, en la reunión ordinaria del seguro social, lo miro y él mismo, le dijo que supuestamente ahora sí estará disponible el recurso para continuar con la construcción de estos centros de Salud.

También te puede interesar: Gobierno Federal planea rehabilitar el sistema de Salud

Asimismo, dijo que Juan Ferrer es su amigo y que lo disculpe por llamarlo mentiroso, pero que él personalmente le habló para confirmar que llegaban estos apoyos el pasado 26 de septiembre, sin embargo, no fue así, situación que lo hizo quedar mal como gobernador.

"Acabo de ver a Juan Ferrer que me disculpé, pero él inicialmente me habló a mí para decirme, mañana llegan los recursos, por eso yo les dije, ya llegan los recursos, pero me echo mentiras, discúlpame Juan Ferrer, es mi amigo lo acabo de ver y me dijo ahora sí va el recurso lo acabo de ver … Y me dijo ahora sí ya va el recurso el miércoles que fui a la reunión ordinaria del seguro social", externó.

Cabe recordar que el pasado 26 de septiembre el Insabi anunció una inversión de 31 millones de pesos para la construcción del Centro de Salud de Culiacán (Cesa) misma que está avanzando, no obstante, mientras la federación no libere el recurso no podrá ser terminado, ni mucho menos utilizado.

Rocha Moya señaló que la inversión del Centro de Salud de Culiacán es de 31 millones de pesos, sin embargo, en general el apoyo del gobierno federal es de 43 millones de pesos.

Al terminar, el mandatario estatal recalcó que es él quien está quedando mal, ya que no han liberado el recurso y que mientras no esté terminado no se puede usar ni será utilizado.