AARC espera reunión con gobernador para contribuir en bombardeo de nubes

Culiacán, Sin. -Ante la posibilidad de darse los bombardeo de nubes para esta temporada de lluvias, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC), Enrique Riveros Echavarría, informó que la organización está a la espera de que el gobernador Rubén Rocha Moya los considere para aportar su experiencia en el próximo programa de estimulación de lluvias.

Asimismo, agregó que esta estrategia es imperativa para incrementar los niveles de conservación en las presas de Sinaloa.

Riveros Echavarría indicó que ya han gestionado un encuentro con el mandatario estatal para abordar este tema crucial y presentar una propuesta que busque mayor eficacia y un menor costo de inversión.

“Seguimos esperando que nos tomen en cuenta. Hicimos el Foro de Estimulación de Lluvias precisamente para demostrar el conocimiento que hay en el sector, especialmente en nuestra institución”, señaló.

El presidente de la AARC, expresó la preocupación de los sectores productivos por la crisis hídrica, destacando la necesidad de agotar todos los recursos para que el programa de bombardeo de nubes sea lo más eficiente posible.

Destacó que para ello es esencial utilizar tecnología avanzada como el radar doppler y software especializado para obtener modelos meteorológicos más precisos.

“Si no podemos utilizar el radar de Guasave, tenemos el radar de Los Cabos, Baja California Sur, que, aunque no es tan preciso, podría ser útil. Ya a estas alturas, no podemos conseguir un radar de Estados Unidos como lo hicimos en años anteriores, rentado”, señaló.

Finalmente, Riveros Echavarría explicó que la AARC sigue comprometida con la búsqueda de soluciones innovadoras y eficientes para enfrentar los desafíos hídricos que afectan a Sinaloa, esperando poder colaborar estrechamente con el gobierno estatal en la implementación de estas estrategias vitales para el desarrollo de las actividades productivas en la región.