Derechohabientes del ISSSTE se quejan de la falta de medicamentos y mala atención

Mazatlán, Sin.- En condiciones precarias por la falta de insumos, medicamentos y material quirúrgico, así trabaja el personal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Mazatlán. Y esta situación se ve reflejada en la atención que se le brinda a los derechohabientes.

"Está pésima la limpieza en el área de hospitalización, el deterioro de las salas de espera, los aires acondicionados tirando agua por dentro", dijo doña Flor, una derechohabiente originaria del puerto.

Señaló que no es justo que les están descontando un impuesto si no reciben la atención adecuada ni se cuenta con el medicamento necesario.

"Sale mejor ya no ser derechohabientes, mejor con lo que nos descuentan aquí, contratamos un seguro de gastos médicos y ya sabemos que vamos a lo seguro", señaló.

Citas con especialistas tardan meses

Otra cuestión de la que se quejan los derechohabientes son los plazos tan largos que tienen que esperar para poder obtener una cita con un especialista.

Doña Luteria Corrales tuvo que madrugar para llegar a tiempo a su cita con el reumatólogo; ella viene desde Concordia y al llegar a la clínica se llevó una gran sorpresa.

"Me pusieron cita con el reumatólogo, me mandaron hacer estudios, vengo y me dicen que no está y que no va a venir hasta enero", contó.

Mencionó que no le dieron ninguna explicación, simplemente le dijeron que no estaba el doctor. Entonces cuestionó: ¿para qué ponen cita, si no van a ir?

Agregó que para ese día tuvo que esperar cuatro meses, pues la cita se la pusieron desde mayo. Si se aguanta hasta enero, tendrá que esperar otros cuatro meses más.

"Les dije que me pasaran con otro doctor y no quisieron, yo aquí traigo los estudios, estos también pierden vigencia, para enero me van a mandar hacer otros", agregó.

Por si fuera poco, desde hace un año que no le surten su medicamento para controlar la presión, por lo tanto, lo tiene que comprar de su bolsillo. Y aunque no es muy caro, reclama que es un derecho que no se está haciendo efectivo.