Rehacen glorieta en la avenida Pérez Escobosa por estar mal diseñada

Mazatlán, Sin.- Con el objetivo de frenar los accidentes viales en el cruce de las avenidas Óscar Pérez Escobosa y Del Atlántico, en la zona norte de Mazatlán, se inició la construcción de una glorieta, sin embargo, debido al mal diseño de la misma, se tuvo que modificar.

El director de Planeación, Jorge Estavillo Kelly, informó que se acercaron con la empresa constructora que está al frente de la obra y se determinó que se tendría que quitar y hacerla de nuevo con base al proyecto que tanto esta Dirección como Obras Públicas hicieron en su momento.

Agregó que ese proyecto es el que va a ejecutar y supervisar la dirección de Obras Públicas.

“Finalmente se había hecho un proyecto amplio, las glorietas deben ser grandes para que se tengan que detener completamente los autos, el detalle es que no hay una glorieta en Mazatlán que cumpla como tal y no estamos acostumbrados, ese es el problema, el automovilista no está acostumbrado, el mazatleco, pero esa es la función, tiene que haber paso de incorporación y tiene que haber un tránsito fluido, esa es la función principal de una glorieta”, explicó el director de Planeación.

Estavillo Kelly adelantó que una vez que se haga la nueva glorieta, va a haber reductores de velocidad en los cuatro cruceros, además de señalética previa para que la gente baje la velocidad, porque tanto por la Pérez Escobosa como por la avenida Del Atlántico, los autos pasan como si fuera maxipista.

Agregó que se requiere que hagan conciencia los automovilistas, y que deben de entender que se hace para mejorar, no para empeorar, ya que los accidentes viales fueron antes, no ahora con la glorieta que se hizo en el crucero.













