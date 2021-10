Se solventaron observaciones de la cuenta pública de 2019: Químico Benítez

Mazatlán, Sin.- “Sobre la cuenta pública del 2019, que fue rechazada por los diputados del Congreso del Estado, no tenemos nada que preocuparnos, todo está en orden, no tengo cola que me pisen, soy un hombre honesto”, aseguró el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.

“Ya mandamos, resolvimos todas las observaciones y antes del 31 va a estar todo listo”.

Local Se excusa alcalde de ausencia durante emergencia por “Pamela”

- ¿Y por qué se les rechazó, si ya está todo listo, alcalde?

“La verdad es que todos los diputados son nuevos, nosotros mandamos todas las observaciones, me dicen de la ASE (Auditoría Superior del Estado) que ni siquiera ellos han revisado y el Congreso revisa lo que la ASE les manda”, explicó.

El alcalde Benítez Torres dice que los diputados locales hacen su trabajo, por lo que agradeció a los que confían en el municipio de Mazatlán.

Justificó que los diputados son nuevos y no conocen los procedimientos que se tienen que seguir, y que las observaciones que le hicieron a la cuenta pública son administrativas, que no hay ningún problema y ya se les contestó.

“Yo tengo mi conciencia tranquila, ya les dije que no tengo cola que me pisen, soy un hombre honesto”, manifestó.

Cuestionado acerca de las observaciones a la cuenta pública de la Jumapam, el primer edil dijo que no estaba enterado y es novedad para él.









