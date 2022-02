Prácticas de espionaje en gobierno son difíciles de erradicar: Rocha Moya

Culiacán, Sin.- El espionaje dentro del gobierno estatal, es una práctica antigua y muy difícil de erradicar, reconoció el gobernador Rubén Rocha.

Lo anterior, luego de que se despidiera a más de 40 empleados adscritos a la dirección de gobernabilidad, quienes fungía como 'orejas', como coloquialmente se les conoce a los informantes dentro del gremio periodístico.

"Esa es una práctica muy vieja, es muy difícil acabarla; sería muy presumido si le dijera yo que en estos tres meses que llevamos, casi cuatro, eso ya concluyó", expuso.

Comentó que dentro de su gobierno, no se practicará la invasión a la privacidad y que en el caso de que se siga desarrollando el espionaje, es por trabajadores que ahora trabajan para alguien más externo a gobierno.

"Hay algunos que se fueron de ahí y seguramente están sirviéndole a alguien para dar seguimiento. Nosotros no, nosotros no vamos a hacer, no lo estamos haciendo y yo les voy a agradecer que ustedes denuncien al funcionario que haga esto", subrayó.

En repetidas ocupaciones, Rocha Moya ha reconocido haber sido víctima del espionaje Incluso desde antes de arribar al ejecutivo estatal; sin embargo, dijo, no contratará a alguien para que lo investigue.

"No sé exactamente porque para eso necesitaría espiar yo también, buscar quién me espía, pero sé que están haciendo algo, hay grupos", finalizó.









