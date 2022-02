Gobiernos de Sinaloa no cumplen la paridad de género: Tere Guerra

Culiacán. Sin-. Los gobiernos de Sinaloa no se han apegado a la paridad de género, pues la inclusión de las mujeres a los cargos públicos, todavía se encuentra por debajo de la media establecida, informó Teresa Guerra Ochoa.

La Secretaria de las Mujeres en Sinaloa comentó que, en el ámbito de los gabinetes municipales, incluso en aquellos que son ocupados por alcaldesas, la inclusión de la mujer en la función pública es de apenas el 38 por ciento, cuando debería ser equitativa en 50 por ciento para hombres y mujeres.

“Encontramos todavía que a nivel alcaldías, solamente el 38 por ciento de las alcaldías las están ocupando mujeres, todavía no hay un cumplimiento pleno de la paridad, pero si revisamos como se integraron los gabinetes municipales, también encontramos que no se están respetando, no hay la inclusión”, dijo.

Reconoció que, a pesar de que a nivel estatal hay 6 secretarías ocupadas por mujeres y 7 por hombres, la desigualdad sigue estando presente. Más aún, en el caso de las direcciones y subdirecciones y que ante eso, debe trabajarse.

“Falta mucho para lograr que la paridad en cargos de gobierno, sobre todo directivos subsecretarios y directores, sea totalmente paritario, estamos muy lejos de esto”, añadió.

Brechas de desigualdad

La funcionaria explicó que, más allá de los cargos públicos, en Sinaloa la desigualdad es abismal en materia de trabajo, donde las mujeres ganan 33 por ciento menos que los hombres, mientras que en el ámbito laboral, hay una desventaja del 23 por ciento.

“La mujer todavía tiene más de 20 puntos de diferencia en el trabajo y todavía lo hemos dicho y lo cuestionamos, las convocatorias de empleo para cargos directivos, van preferentemente para varones”, dijo.

Señaló que de acuerdo a un estudio realizado por la SeMujeres, las mujeres tienen una sobrecarga de trabajo doméstico.

“Las mujeres destinan 30 horas a la semana para ocuparse de labores domésticas, eso junto con su jornada laboral, lo cual significa que las mujeres no son libres de su tiempo, no tienen las mismas condiciones para ejercer en igualdad las oportunidades y el trabajo”, comentó.

Tere Guerra puntualizó que, el compromiso de generar condiciones de igualdad, abarca a todos los sectores y no solo a los gubernamentales, entre ellos, el sector empresarial privado, educación, salud y más