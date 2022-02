A mí me espiaron mucho tiempo: Rocha

Culiacán, Sin.- Luego de que se ha ventilado que la Secretaría General de Gobierno no ha podido respaldar la existencia de ex empleados que supuestamente ejercían labores de espionaje para otras administraciones, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya aseguró que, si bien no tienen documentos, a él le consta que sí lo vigilaban.

“El problema es que no dejaron nada, no sé si en papeles haya información, pero a mí me consta que hacían espionaje, a mí me espiaron mucho tiempo. Es más, ahora que era precandidato un carro estaba ahí de la Dirección de Gobierno en el Walmart (Isla Musala)”, comentó Rocha Moya.

Local Declaran inexistente nómina de “espías” en Sinaloa

Mencionó que los agentes sabían para dónde iba, a qué avión se iba a subir, hasta qué asiento iba a llevar “por aquello de que no me fuera a sentar en los asientos premier”.

“Esa información a mí me la mandaban muchas veces y siempre un carro iba tras de ti, es el espionaje”, puntualizó.

Confirmó que no hay un registro del cual se pueda echar mano, pero el espionaje es una práctica que se daba, puesto que siempre había agentes de la Dirección a pendiente.

“Se le daba seguimiento, entonces sabían perfectamente dónde andabas, cómo andabas y todo. Entonces, no tenemos información que darle, pero eso sí ocurrió, ya no va a ocurrir y mucho menos en el tema de actores políticos”, apuntó.

Por su parte, el secretario General de Gobierno, reiteró que los hechos que tienen es que en las computadoras de esta área no había información, por lo que las máquinas están siendo objeto de una investigación.

“Debo decir y agregar que aún estamos en proceso de analizar esa área y otras porque había personal que cobraba por honorarios y otro personal que no tiene funciones legalmente identificadas ni laboralmente identificadas”, argumentó.

Inzunza Cázares dijo que entiende que desde la perspectiva periodística se pueden hacer conjeturas, pero el Gobierno tiene que ser muy serio.

“Entendemos que desde la perspectiva periodística se puedan hacer conjeturas, se puedan instalar inferencias, pero el gobierno tiene que basarse en hechos probados, pero a partir de esa rigurosidad y seriedad estamos actuando”, añadió.













Lee más aquí:

Local Maestros del SNTE 27 se plantan en la SEPyC

Local Tras escándalo en el penal de Aguaruto podrían cambiar a la directora